Сарадња Српске и Чешке: Почела медицинска обука за припаднике МУП-а и РУЦЗ

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Центру за обуку у Залужанима започела је медицинска обука за припаднике Министарства унутрашњих послова и Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, коју изводе инструктори полиције Републике Чешке.
Обука ће трајати четири дана, а током њеног трајања ће три припадника МУП-а Српске и шест припадника Републичке управе цивилне заштите кроз теоријски и практични дио унаприједити знања и вјештине из области пружања прве помоћи и реаговања у кризним ситуацијама са посебним акцентом на поступање у реалним сценаријима.
Обука се реализује према плану обуке и тренинга усаглашеним са медицинарима Министарства унутрашњих послова Републике Чешке.
