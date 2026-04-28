Сарадња Српске и Чешке: Почела медицинска обука за припаднике МУП-а и РУЦЗ

АТВ
28.04.2026 13:04

Обука у Залужанима
Фото: МУП РС

У Центру за обуку у Залужанима започела је медицинска обука за припаднике Министарства унутрашњих послова и Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, коју изводе инструктори полиције Републике Чешке.

Обука ће трајати четири дана, а током њеног трајања ће три припадника МУП-а Српске и шест припадника Републичке управе цивилне заштите кроз теоријски и практични дио унаприједити знања и вјештине из области пружања прве помоћи и реаговања у кризним ситуацијама са посебним акцентом на поступање у реалним сценаријима.

Обука се реализује према плану обуке и тренинга усаглашеним са медицинарима Министарства унутрашњих послова Републике Чешке.

МУП Републике Српске

Цивилна заштита РС

Чешка

Полиција

