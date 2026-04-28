Добра вијест за пензионере: Одобрено 3,3 милиона КМ за бањску рехабилитацију

Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић рекао је данас да је Влада Републике Српске одобрила је 3.300.000 КМ за овогодишњу бањско-климатску рехабилитацију 5.800 пензионера.
Трифуновић је прије почетка сједнице УО Удружења пензионера Српске истакао да пензионери ово седмодневно право могу искористити у бањама "Врућица" у Теслићу, "Вилина влас" у Вишеграду, "Дворови" у Бијељини, "Кулаши" у Прњавору, "Мљечаница" у Козарској Дубици и "Терме" у Лакташима.
Директор Фонда пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске Младен Милић истакао да Фонд уско сарађује са пензионерима и да су сервис за око 294.000 корисника права пензија, 337.000 радника и око 44.000 лица која уплаћују доприносе и самосталних предузетника.
