Logo
Large banner

Добра вијест за пензионере: Одобрено 3,3 милиона КМ за бањску рехабилитацију

Аутор:

28.04.2026 10:14

Коментари:

0
Пензионер, старац, руке
Фото: АТВ

Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић рекао је данас да је Влада Републике Српске одобрила је 3.300.000 КМ за овогодишњу бањско-климатску рехабилитацију 5.800 пензионера.

Трифуновић је прије почетка сједнице УО Удружења пензионера Српске истакао да пензионери ово седмодневно право могу искористити у бањама "Врућица" у Теслићу, "Вилина влас" у Вишеграду, "Дворови" у Бијељини, "Кулаши" у Прњавору, "Мљечаница" у Козарској Дубици и "Терме" у Лакташима.

Директор Фонда пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске Младен Милић истакао да Фонд уско сарађује са пензионерима и да су сервис за око 294.000 корисника права пензија, 337.000 радника и око 44.000 лица која уплаћују доприносе и самосталних предузетника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пензионери

Влада Републике Српске

новац

бањска рехабилитација

бањско лијечење

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner