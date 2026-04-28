Гдје путују грађани БиХ за Први мај: Ево које дестинације су најтраженије

Бројни грађани планирају да отпутују за првомајске празнике, при чему доминирају европске дестинације и краћи аранжмани у региону, док је забиљежен пад потражње за далеким дестинацијама и Блиским истоком.
У бањалучкој туристичкој агенцији "Унис турс" истичу да имају различите профиле путника - од млађих парова и породица са дјецом, па до старијих особа, што показује да интересовање за путовања обухвата готово све генерације.
"Највеће интересовање влада за хотелски смјештај у региону, при чему се најчешће траже аранжмани у термалним центрима или хотели на мору, како у Хрватској и Црној Гори, тако и у словеначким термама", казали су из ове агенције.
Додали су да су путовања углавном краћег трајања, најчешће два до три ноћења, што је и очекивано за период првомајских празника када већина путника користи продужене викенде.
"Цијене се крећу већ од око 50 евра по особи па навише, у зависности од категорије хотела, локације и додатних садржаја које објекат нуди", појашњавају из "Унис турса".
Према досадашњим показатељима, интересовање путника је на сличном нивоу као и претходних година.
"Ипак, у периоду првомајских празника примјетна је нешто мања понуда удаљенијих дестинација, јер се путници у овом термину чешће одлучују за краће и ближе аранжмане", закључују из ове туристичке агенције.
Свијет
У судару возова погинуло 14 особа: Неки заглављени међу вагонима
Ведран Јокић, директор туристичке агенције "Контики Травел" из Бањалуке, казао је за "Независне новине" да су путовања за први мај углавном викенд-туре, односно продужени викенди ка европским градским дестинацијама.
"У том периоду имамо и одређени број интерконтиненталних путовања и далеких дестинација, па чак и љетовања. На примјер, већ се може купати на Малти, док је купање увелико почело у Египту и Тунису", истакао је Јокић, наглашавајући да дио путника користи празнике за одлазак на топлије дестинације и ранији почетак љетне сезоне.
Додао је да је због актуелне ситуације на Блиском истоку примјетно нешто мање интересовање за те земље, али да је забиљежен раст интересовања за европске дестинације, које путници доживљавају као сигурније и приступачније у овом тренутку.
Како је појаснио, њихова агенција је специфична јер углавном нуди аранжмане са авионским превозом, што аутоматски утиче на вишу цијену у односу на аутобуске туре. Самим тим, њихова клијентела је углавном платежно способнија, најчешће у старосној доби од 27 до 50 година, која тражи комфор, краће вријеме путовања и виши ниво услуге.
"Цијене аранжмана су од неколико стотина до неколико хиљада евра, у складу са удаљености и врстом путовања. Упркос вишим цијенама, интересовање за овакве аранжмане не опада", казао је Јокић.
Из сарајевске агенције "Сол Азур" истичу да је сукоб на Блиском истоку пореметио путовања према Дубаију и другим даљим дестинацијама, те да се, како наводе, све више људи одлучује за Европу.
"Наши путници су се више фокусирали на Европу, што због тренутних околности, што због потражње. Најтраженији су Париз и Рим", наводе из агенције.
Када је ријеч о цијенама, истичу да се аутобуска путовања крећу од 350 до 500 марака, у трајању од пет или шест дана, са два или три ноћења, преносе Независне.
"Што се тиче клијената, имамо путнике свих генерација - од младих људи до старијих", додају из "Сол Азура".
Када је ријеч о авионским аранжманима, стартне цијене су од око 700 конвертибилних марака па навише.
