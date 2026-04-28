Данас славимо три света апостола: Изговорите ову молитву ако сте у невољи

Српска православна црква данас слави Свете апостоле Аристарха, Пуда и Трофима. Ова три светитеља спадају у ред седамдесеторице апостола које је Господ изабрао и послао на проповијед Јеванђеља.
Аристарх је био епископ у Апамији Сиријској. Апостол Павле га помиње неколико пута као свог „сапатника у сужањству“ и помагача. У Ефесу је био ухваћен заједно са Гајем када се народ побунио против Павла.
Пуд је био угледан римски грађанин. Апостол Павле га спомиње у својој Другој посланици Тимотеју. Дом Пудов је прво био уточиште врховним апостолима, а касније је претворен у цркву названу „Пастирска“.
Мушкарац из БиХ напао медицинско особље, радници се забарикадирали
Трофим је био из Азије и пратио је апостола Павла на његовим путовањима. За вријеме Нероновог прогона хришћана, када је погубљен апостол Павле, своју вјеру су мученичком смрћу потврдила и ова три апостола.
Народно предање каже да је данашња молитва веома кратка и једноставна, а посебно је важна за оне којима је протекли период био тежак или се тренутно налазе у великим искушењима:
„Апостоли свети, молите Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим.“
