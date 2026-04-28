Данас славимо три света апостола: Изговорите ову молитву ако сте у невољи

АТВ
28.04.2026 07:08

Данас славимо три света апостола: Изговорите ову молитву ако сте у невољи
Српска православна црква данас слави Свете апостоле Аристарха, Пуда и Трофима. Ова три светитеља спадају у ред седамдесеторице апостола које је Господ изабрао и послао на проповијед Јеванђеља.

Аристарх је био епископ у Апамији Сиријској. Апостол Павле га помиње неколико пута као свог „сапатника у сужањству“ и помагача. У Ефесу је био ухваћен заједно са Гајем када се народ побунио против Павла.

Пуд је био угледан римски грађанин. Апостол Павле га спомиње у својој Другој посланици Тимотеју. Дом Пудов је прво био уточиште врховним апостолима, а касније је претворен у цркву названу „Пастирска“.

Трофим је био из Азије и пратио је апостола Павла на његовим путовањима. За вријеме Нероновог прогона хришћана, када је погубљен апостол Павле, своју вјеру су мученичком смрћу потврдила и ова три апостола.

Молитва за данашњи дан

Народно предање каже да је данашња молитва веома кратка и једноставна, а посебно је важна за оне којима је протекли период био тежак или се тренутно налазе у великим искушењима:

„Апостоли свети, молите Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим.“

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

