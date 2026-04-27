Заплијењен канабис вриједан неколико милиона

Полиција Сјеверне Ирске заплијенила је канабис вриједан четири милиона фунти камиону који је путовао из Шкотске према луци Ларн и ухапсила педесеттрогодишњег мушкарца.
"Вјерујемо да је дрога у овој пошиљци била намијењена за снабдијевање разних организованих криминалних група широм Ирског острва", навели су из полиције.
Како истичу, канабис је био сакривен у великом броју кутија.
Мушкарац је у притвору, пренијела је агенција ПА медија.
