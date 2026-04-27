Оборен свјетски рекорд: Направљен тирамису дуг скоро пола километра!

Аутор:

АТВ
27.04.2026 20:09

Фото: Instagram/BBCnews/printscreen

Свјетски рекорд за најдужи тирамису на свијету, оборен је у Лондону.

Стотину италијанских кухара окупило се у дворани Челси Тоун Хол (Chelsea Town Hall) у суботу и нед‌јељу како би направили тирамису довољно дуг да надмаши претходни рекорд који је поставила миланска компанија Галбани у Милану, а који је износио 273,5 метара (897 стопа).

Према правилима Гинисове књиге рекорда, тирамису који је оборио рекорд прављен је и састављан уживо на лицу мјеста, а кориштено је 50.000 пишкота и више од 3.000 јаја.

Рекорд је оборен десертом дужине 440,6 метара (1.445 стопа).

Судије из Гинисове књиге рекорда потврдиле су нови свјетски рекорд у нед‌јељу.

Мирко Ричи, човјек који стоји иза покушаја обарања рекорда у Лондону, првобитно је држао рекорд 2017. године у Италији, али га је други италијански тим оборио 2019. године.

Ричи је рекао да је тирамису „најневјероватнији десерт који је Италија извезла“, те да су кухари одлучили да покушај организују у Уједињеном Краљевству, а не у Италији, као начин да се захвале тој земљи.

Додао је да је овај огромни десерт посвећен краљу и краљевској породици. Завршни изглед употпуњен је златном круном на врху, преноси Би-Би-Си Њуз.

Ричи се захвалио свима који су учествовали у догађају који је трајао цијели викенд, додајући: „Ово је рекорд за нас“.

Кухари који су покушавали направити тирамису дуг 300 метара рекли су да је десерт морао бити висок најмање 8 цм и широк 15 цм да би оборио рекорд.

На питање шта чини добар тирамису, кухар Кармело Карневале рекао је: „Врло добра кафа, лијепа и чврста крема, као и много страсти.“

