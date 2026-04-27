Мијења се пасош Србије

Извор:
РТС
У измјенама Правилника о обрасцима пасоша које су недавно објављене промијењена је боја корица пасоша, прилагођен је грб, а свака од 32 странице путне исправе имаће другачији дизајн.
Измјене Правилника о обрасцима пасоша објављене су у Службеном гласнику 24. априла.
Путна исправа је, како се наводи у Правилнику, правоугаоног облика, величине 88x125 милиметара, у виду књижице која се, поред корица, састоји од поликарбонатног листа и 32 стране књижног блока.
Умјесто досадашње бордо боје, корице ће бити у бургунди црвеној боји, док на унутрашњим странама корица, поликарбонатном листу и странама књижног блока доминирају смеђецрвени, плавосиви, окер и сивомаслинасти тонови.
Према илустрацији која је приложена уз Правилник, на корицама ће бити исписано "Република Србија" и "Пасош" на српском и енглеском језику, док ће и на француском бити исписано на поликарбонатном листу.
Наводи се и да су штампани елементи на предњој корици урађени златотиском, док су натписи на унутрашњим странама корица, поликарбонатном листу исписани смеђом, а на странама књижног блока окер и плавосивом бојом.
Новитет је и да свака страна пасоша садржи посебан мотив обрађен специјалним сигурносним софтверима, а у Правилнику је и детаљно описано који ће заштитни елементи бити у употреби приликом израде путне исправе.
Наводи се да Правилник на снагу ступа даном објављивања у Службеном гласнику.
Истиче се да ће се, док се не стекну технички и други услови за израду образаца прописаних овим правилником, пасош, дипломатски пасош и службени пасош издавати на обрасцима према прописима који су били на снази до почетка примјене Закона о путним исправама.
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
4 ч0
Србија
7 ч0
Србија
8 ч0
Најновије
22
58
22
51
22
46
22
33
22
32
Тренутно на програму