Још једна жртва стравичне несреће на аутпуту Рума - Шабац

27.04.2026 17:05

У болници у Сремској Митровици преминуо је младић који је повријеђен у саобраћајној несрећи на ауто-путу Рума - Шабац данас око 13.00 часова, а у несрећи су на лицу места страдале још три особе.

Како Тан‌југ сазнаје 25-годишњи младић је након несреће довезен у Здравствени центар у Сремској Митровици, где је, упркос напорима љекара, подлегао повредама, сазнаје Тан‌југ.

Још једна особа које је повређена је превезена у болницу у Шапцу.

Упозорење стигло прекасно! Возио у контрасмјеру, троје погинулих!

Узрок несреће је највјероватније непрописно укључење на ауто-пут.

Саобраћај у смјеру ка Руми је обустављен, а на терену су полиција и тужилац, који обављају увиђај.

Како преносе медији, возач аутомобила марке "форд" возио је у супротном смјеру брзином од 130 километара на сат, а у саобраћајној несрећи је учествовао и "голф".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион

Тенис

Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион

3 ч

0
Игњатовић уприличила пријем за освајаче медаља на Теквондо првенству Европе

Остали спортови

Игњатовић уприличила пријем за освајаче медаља на Теквондо првенству Европе

4 ч

0
Драга Мастиловић министар за научно-технолошки развој и високо образовање

Република Српска

Јачање међународне академске повезаности Русије и Српске

4 ч

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Каран: Српска ће наставити да подржава развој спорта и улаже у здраву будућност

4 ч

0

Више из рубрике

Упозорење стигло прекасно! Возио у контрасмјеру, троје погинулих!

Србија

Упозорење стигло прекасно! Возио у контрасмјеру, троје погинулих!

5 ч

0
Racunar Lap top

Србија

Процурили подаци, одмах провјерите картицу: МУП издао хитно упозорење

6 ч

0
Анђела Михајловић, дјевојка нестала у Београду

Србија

Нестала Анђела Михајловић: Пронађен њен ауто, од ње ни трага

10 ч

0
Евро паре новац

Србија

Како израчунати отпремнину при одласку у пензију

22 ч

0

  • Најновије

20

53

Нападач на Трампа изведен пред суд: Оптужен је за покушај убиства предсједника САД

20

34

Бивша предсједница суда у Новом Травнику осуђена на затвор

20

29

Заплијењен канабис вриједан неколико милиона

20

21

Обустављена истрага о мистериозној смрти Јосипа Кракића код Бањалуке!

20

19

Пронађена Анђела (37) која је нестала у Београду

