Још једна жртва стравичне несреће на аутпуту Рума - Шабац

У болници у Сремској Митровици преминуо је младић који је повријеђен у саобраћајној несрећи на ауто-путу Рума - Шабац данас око 13.00 часова, а у несрећи су на лицу места страдале још три особе.
Како Танјуг сазнаје 25-годишњи младић је након несреће довезен у Здравствени центар у Сремској Митровици, где је, упркос напорима љекара, подлегао повредама, сазнаје Танјуг.
Још једна особа које је повређена је превезена у болницу у Шапцу.
Упозорење стигло прекасно! Возио у контрасмјеру, троје погинулих!
Узрок несреће је највјероватније непрописно укључење на ауто-пут.
Саобраћај у смјеру ка Руми је обустављен, а на терену су полиција и тужилац, који обављају увиђај.
Како преносе медији, возач аутомобила марке "форд" возио је у супротном смјеру брзином од 130 километара на сат, а у саобраћајној несрећи је учествовао и "голф".
