Упозорење стигло прекасно! Возио у контрасмјеру, троје погинулих!

27.04.2026 15:50

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас око 13 сати на аутопуту Шабац–Рума, код петље Хртковци, када је, према сумњама, возач аутомобила марке "Форд" возио у супротном смјеру брзином од 130 километара на сат.

Како је раније објавио Telegraf.rs, претпоставља се да је возач погријешио укључење и тако завршио у супротној траци, а у несрећи је учествовало и возило марке "Голф" црне боје.

Возач убица ударио троје људи, возачи послали вапај: "Тамни Форд вози 130 у контрасмјеру!"

На фотографијама с мјеста несреће, које је објавила Инстаграм страница "192", види се да су оба возила претрпјела велику материјалну штету, док су на лицу мјеста живот изгубиле три особе, а двије су повријеђене.

На терену се налазе полиција, ватрогасци и екипе хитне помоћи, док је саобраћај обустављен у смјеру ка Руми. Стање повријеђених за сада није познато.

Како се наводи на Инстаграм страници "192", неколико тренутака прије стравичне несреће стигло је упозорење у Вибер групу "Патроле 015", која прати дешавања у саобраћају у Мачви.

Упозорење
Прочитајте више

Саобраћај обустављен гужва колона

Друштво

Обустављен саобраћај преко граничног прелаза Изачић, пао систем

1 ч

0
Службеници СИПА-е

Хроника

СИПА у акцији "Зид 2" ухапсила једну особу

1 ч

0
Претреси у министарству Војина Мијатовића поводом кривичне пријаве компаније "Илирија тек"

БиХ

Претреси у министарству Војина Мијатовића поводом кривичне пријаве компаније "Илирија тек"

1 ч

0
Одређен притвор осумњиченом за педофилију из Брчког

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за педофилију из Брчког

1 ч

0

Више из рубрике

Racunar Lap top

Србија

Процурили подаци, одмах провјерите картицу: МУП издао хитно упозорење

2 ч

0
Анђела Михајловић, дјевојка нестала у Београду

Србија

Нестала Анђела Михајловић: Пронађен њен ауто, од ње ни трага

6 ч

0
Евро паре новац

Србија

Како израчунати отпремнину при одласку у пензију

18 ч

0
Полиција Србија

Србија

Огласио се Драган који је био у коми након што је претучен пред бебом

18 ч

0

  • Најновије

16

35

Јачање међународне академске повезаности Русије и Српске

16

27

Каран: Српска ће наставити да подржава развој спорта и улаже у здраву будућност

16

25

Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

16

22

Станивуковић наручио споменик кнезу Лазару па онда расписао тендер

16

13

"Заштита слободе мишљења и говора мора бити неприкосновена"

