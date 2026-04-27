Упозорење стигло прекасно! Возио у контрасмјеру, троје погинулих!

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас око 13 сати на аутопуту Шабац–Рума, код петље Хртковци, када је, према сумњама, возач аутомобила марке "Форд" возио у супротном смјеру брзином од 130 километара на сат.
Како је раније објавио Telegraf.rs, претпоставља се да је возач погријешио укључење и тако завршио у супротној траци, а у несрећи је учествовало и возило марке "Голф" црне боје.
На фотографијама с мјеста несреће, које је објавила Инстаграм страница "192", види се да су оба возила претрпјела велику материјалну штету, док су на лицу мјеста живот изгубиле три особе, а двије су повријеђене.
Stravična saobraćajna nezgoda dogodila se na auto-putu Šabac - Ruma u kojoj su učestvovala najmanje dva vozila.— Šabačke novosti (@SabackeNovosti) April 27, 2026
Prema nezvaničnim informacijama, vozilo je najpre uočeno da vozi u kontra smeru.
Saobraćaj je na auto-putu trenutno obustavljen.
Video: Patrole 015
На терену се налазе полиција, ватрогасци и екипе хитне помоћи, док је саобраћај обустављен у смјеру ка Руми. Стање повријеђених за сада није познато.
Како се наводи на Инстаграм страници "192", неколико тренутака прије стравичне несреће стигло је упозорење у Вибер групу "Патроле 015", која прати дешавања у саобраћају у Мачви.
