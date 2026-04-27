СИПА у акцији "Зид 2" ухапсила једну особу

АТВ
27.04.2026 15:42

Службеници СИПА-е
Фото: SIPA

Службеници СИПА ухапсили су једно лице осумњичено за више кривичних дјела у акцији "Зид 2" по наредби суда у Добоју и у сарадњи са МУП-ом Републике Српске.

Ухапшени се сумњичи за кривична дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“, „Зеленаштво“ и „Изнуда“ прописана Кривичним закоником Републике Српске.

Предметно лица ће након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог бити предато у даљу надлежност Окружног тужилаштва у Добоју, под чијим надзором су и проведене активности на терену.

Претрес стана, помоћних просторија и покретних ствари извршени је на подручју Доњег Жабара, приликом чега је откривена и привремено одузета пословна документација и други предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку.

Наведене активности реализоване су на основу наредбе Окружног суда у Добоју а у сарадњи са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Тагови :

СИПА

акција Зид 2

Доњи Жабар

хапшење

Прочитајте више

Претреси у министарству Војина Мијатовића поводом кривичне пријаве компаније "Илирија тек"

БиХ

Претреси у министарству Војина Мијатовића поводом кривичне пријаве компаније "Илирија тек"

1 ч

0
Одређен притвор осумњиченом за педофилију из Брчког

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за педофилију из Брчког

1 ч

0
Туча одборника и чувара на сједници док их присутни раздвајају

Градови и општине

Хаос у БиХ током сједнице: Одборник се потукао са чуваром

1 ч

0
Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци

Бања Лука

Шмит побјегао од новинара АТВ-а: С ким се састао у Бањалуци?

1 ч

1

Више из рубрике

Одређен притвор осумњиченом за педофилију из Брчког

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за педофилију из Брчког

1 ч

0
Детаљи тешке несреће: Закуцао се у ауто возећи у контра смјеру, три особе погинуле

Хроника

Детаљи тешке несреће: Закуцао се у ауто возећи у контра смјеру, три особе погинуле

2 ч

0
Ауто брзо вози на путу.

Хроника

Возио 130 на сат у контра смјеру, па изазвао несрећу

2 ч

0
Жена ухапшена у акцији "Ариес" предата Тужилаштву

Хроника

Жена ухапшена у акцији "Ариес" предата Тужилаштву

3 ч

0

  • Најновије

16

35

Јачање међународне академске повезаности Русије и Српске

16

27

Каран: Српска ће наставити да подржава развој спорта и улаже у здраву будућност

16

25

Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

16

22

Станивуковић наручио споменик кнезу Лазару па онда расписао тендер

16

13

"Заштита слободе мишљења и говора мора бити неприкосновена"

