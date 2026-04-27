СИПА у акцији "Зид 2" ухапсила једну особу

Службеници СИПА ухапсили су једно лице осумњичено за више кривичних дјела у акцији "Зид 2" по наредби суда у Добоју и у сарадњи са МУП-ом Републике Српске.
Ухапшени се сумњичи за кривична дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“, „Зеленаштво“ и „Изнуда“ прописана Кривичним закоником Републике Српске.
Предметно лица ће након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог бити предато у даљу надлежност Окружног тужилаштва у Добоју, под чијим надзором су и проведене активности на терену.
Претрес стана, помоћних просторија и покретних ствари извршени је на подручју Доњег Жабара, приликом чега је откривена и привремено одузета пословна документација и други предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку.
Наведене активности реализоване су на основу наредбе Окружног суда у Добоју а у сарадњи са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
