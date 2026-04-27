Возио 130 на сат у контра смјеру, па изазвао несрећу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас око 13.30 сати на ауто-путу Шабац Рума, када је, како се сумња, возач аутомобила марке "форд" тамно сиве боје возио у контра смјеру брзином 130 на сат.
Како пише Блиц, у саобраћајној несрећи је учествовао и "голф" црне боје. Како се може видјети на фотографијама са лица мјеста, оба возила су претрпјела значајну материјалну штету.
Обустављен саобраћај у смеру ка Руми. На терену су ватрогасци, полиција и хитна помоћ.
За сада није познато да ли има повријеђених.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
