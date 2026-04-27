Гугл кажњен са 254.000 долара због неуклањања садржаја

Тагански суд у Москви изрекао је америчкој компанији "Гугл" новчану казну у износу од 19 милиона рубаља /254.000 долара/ због тога што није обрисала забрањене информације, речено је из Суда за РИА Новости.

Компанија је позвана на административну одговорност због пет случајева "неуклањања садржаја забрањеног на територији Руске Федерације". "Суд је прогласио компанију `Гугл` кривом и изрекао новчану казну у износу од 3,8 милиона рубаља за сваки од пет протокола", наводи се у саопштењу Суда. (СРНА)

