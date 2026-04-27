Logo
Large banner

Гугл кажњен са 254.000 долара због неуклањања садржаја

Аутор:

АТВ
27.04.2026 13:39

Коментари:

0
Апликација за претраживање Гугл
Фото: pexels/Brett Jordan

Тагански суд у Москви изрекао је америчкој компанији "Гугл" новчану казну у износу од 19 милиона рубаља /254.000 долара/ због тога што није обрисала забрањене информације, речено је из Суда за РИА Новости.

Компанија је позвана на административну одговорност због пет случајева "неуклањања садржаја забрањеног на територији Руске Федерације".

"Суд је прогласио компанију `Гугл` кривом и изрекао новчану казну у износу од 3,8 милиона рубаља за сваки од пет протокола", наводи се у саопштењу Суда.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гугл

Казна

Москва

Русија

садржај

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner