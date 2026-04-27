УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Бик убио човјека насред улице

27.04.2026 11:03

Бик убио човјека насред улице
Сточар Сантијаго Бареро Сан Роман (30) преминуо је у Шпанији након што га је током фестивала напао и искасапио подивљали бик.

Трагедија се догодила у такозваној "улици пакла" у мјесту Хаен током свечаности Сан Маркоса.

Језиви снимци приказују узгајивача бикова како покушава да се склони иза баријере у улици Паломарес. Док се отац двоје дјеце крио иза бурета, животиња га је дохватила роговима и бацила у ваздух.

Бик је потом вукао романа дуж улице пред десетинама престрављених људи.

Неколико мушкараца је почело да трчи на улицу покушавајући да одврате пажњу звјери, док су други вукли конопац причвршћен за бика да га одвуку.

Али животиња је наставила напад, бацила Романа на дрвену ограду, а затим је вукла његово тијело по земљи.

Свједоци су локалним медијима рекли да је бик пробио његово ребро роговима прије него што је хитно пребачен у оближњу болницу.

Љекари су покушали да стабилизују Романа, али је он подлегао повредама око сат времена касније.

Сточар је тек недавно покренуо сопствени пројекат са Торестрелом - познатим шпанским ранчем познатом по узгоју борбених бикова и коња.

Роман је наслиједио мало крдо бикова од своје породице, и имао је амбиције да га прошири у будућности.

Након његове смрти, пријатељи и колеге су га описали као човјека који је обожавао живот на селу, пошто је одрастао радећи поред свог оца и деде, који су покренули породични посао са стоком.

Иза себе оставља трудну супругу и још једно мало дијете.

