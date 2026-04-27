Полиција у Челинцу ухапсила Бањалучане и одузела им месо

Стеван Лулић
27.04.2026 10:46

Фото: АТВ

Двојица Бањалучана ухапшени су у Челинцу у недјељу, 26. априла, а полиција је од њих одузела месо за које се сумња да потиче из незаконитог лова.

Д.Т. и Д.К, оба из Бањалуке, сумњиче се да су у мјесту Шњеготина Средња пуцањем из ватреног оружја одстријелила срну.

"Предузимањем мјера и радњи полицијски службеници су пронашли одстријељену дивљач, која је након завршеног увиђаја предата ловочувару надлежног ловачког удружења", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Такође, од Д.Т. је одузета ловачка пушка са олученим цијевима, а од члана његове породице и ловачка пушка са неолученим цијевима чији је Д.Т. сувласник.

илу-новац-29112025

Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

