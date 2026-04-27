Због пара и имања насрнуо на породицу, па завршио иза решетака

Полиција Берана ухапсила је М.Ћ. због сумње да је упутио озбиљне пријетње члановима своје породице.
Драма се одиграла 25. априла у селу Горње Луге. Како се сумња, нарушени односи унутар породице кулминирали су инцидентом у којем осумњичени није бирао ријечи.
"Инцидент се догодио 25. априла 2026. године у поподневним часовима, у селу Горње Луге, на територији општине Андријевица. Осумњичени је, како се сумња, због нерешених имовинских односа више пута упутио увриједљиве ријечи и озбиљне пријетње члановима породице, чиме је угрозио њихову сигурност", наведено је.
Породица Мирзе Ченгића тражи истину: Био је здрав, могли су га спасити
Након хапшења, осумњичени је приведен у Основно државно тужилаштво у Беранама. Послије саслушања, тужилац му је одредио задржавање до 72 сата.
"Задржавање је одређено због постојања околности које указују на опасност да би осумњичени могао поновити кривично дјело" наводе из тужилаштва.
М. Ћ. се на терет ставља кривично дјело насиље у породици, а из тужилаштва наглашавају да ће се у даљем току поступка предузети све неопходне мјере и радње како би се расвијетлиле све околности овог догађаја, преноси Информер.
