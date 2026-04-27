Logo
Large banner

Због пара и имања насрнуо на породицу, па завршио иза решетака

Аутор:

АТВ
27.04.2026 10:39

Коментари:

0
Фото: Pexels.com

Полиција Берана ухапсила је М.Ћ. због сумње да је упутио озбиљне пријетње члановима своје породице.

Драма се одиграла 25. априла у селу Горње Луге. Како се сумња, нарушени односи унутар породице кулминирали су инцидентом у којем осумњичени није бирао ријечи.

"Инцидент се догодио 25. априла 2026. године у поподневним часовима, у селу Горње Луге, на територији општине Андријевица. Осумњичени је, како се сумња, због нерешених имовинских односа више пута упутио увриједљиве ријечи и озбиљне пријетње члановима породице, чиме је угрозио њихову сигурност", наведено је.

Након хапшења, осумњичени је приведен у Основно државно тужилаштво у Беранама. Послије саслушања, тужилац му је одредио задржавање до 72 сата.

"Задржавање је одређено због постојања околности које указују на опасност да би осумњичени могао поновити кривично дјело" наводе из тужилаштва.

М. Ћ. се на терет ставља кривично дјело насиље у породици, а из тужилаштва наглашавају да ће се у даљем току поступка предузети све неопходне мјере и радње како би се расвијетлиле све околности овог догађаја, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner