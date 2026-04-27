Мушкарца брутално претукли, па му сипали лијепак у уста и нос

27.04.2026 10:18

Аутомобил полиције Црне Горе.

Државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Бијелом Пољу, послије саслушања осумњичених Луке Радевића и Тамаре Вуковић из Мојковца, донио је рјешења којима им је одређено задржавање у трајању до 72 сата.

ОБ Мојковац доставило је кривичну пријаву из које произилази основана сумња да су извршили кривично дјело мучење у стицају са кривичним дјелом лака тјелесна повреда на штету оштећеног Б.М.

Из кривичне пријаве и прилога уз исту произилази да су осумњичени Л.Р. и Т.В., у ноћи 24/25. априла ове године, у времену од 22.00 до 01.00 часова, у Мојковцу, нанијели велики бол и тешке патње и лако тјелесно повриједили оштећеног Б.М. на начин што су му у току вожње задали више удараца по глави и тијелу, а након тога га је осумњичени Л.Р. извео из возила и стезао му бројаницу око врата како би га гушио.

Послије тога му је "Охо" лијепак, употребом силе, сипао у уста и нос, након чега је оштећени успио да се отргне и побјегне са тог мјеста.

Касније га је осумњичена Т.В. позвала у своју кућу како би се извинила, а када је дошао код ње, закључала је улазна врата.

Осумњичени Л.Р. је том приликом изашао из собе и изударао оштећеног по глави и тијелу, а осумњичена га је стакленом куглом изударала по глави, да би му затим осумњичени Л.Р. спрејом плаве боје испрскао лице и гардеробу.

Оштећени је том приликом задобио бројне тјелесне повреде.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

