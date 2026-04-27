Имам право: Мирјана Пајковић о снимку на којем је наводно кавчанин

Бивша функционерка Министарства људских и мањинских права у Црној Гори, Мирјана Пајковић, нашла се у центру скандала због експлицитних снимака који су пуштени у јавност, а на којима је, наводно, она интимна са Николом Дрецуном, одбјеглим чланом кавачког клана.
Она се од тада, како истиче, бори са надлежним институцијама, бившим партнером ког оптужује да је све снимке пустио у јавност, као и јавном осудом.
Мирјана Пајковић је прије неколико дана, гостујући у подкасту на Адриа ТВ, причала, између осталог, и о Николи Дрецуну.
"Мислим да смо ону тезу 'сваког чуда три дана доста' одавно прегазили. Улазимо у четврти мјесец дешавања нечега што није очекивани епилог", почела је она.
Наиме, осим приватних снимака са бившим шефом полиције, са којим је била у емотивној вези двије године и са којим води медијски и судски "рат", у јавност су процурили и њени наводни експлицитни садржаји са Дрецуном, "кавчанином" који је на међународној Интерполовој потјерници и који је сумњичи за убиства.
"Десило се све чиме ми је пријећено. Ја сам доказала да немам везе са њима! Сутрадан се на неком налогу појавио тај садржај. То је био највећи апсурд, јер сам тим поводом саслушана ја, а не неко ко је тај садржај објавио. Негирала сам везу са Дрецуном у свом исказу", почела је Мирјана Пајковић с објашњењем.
На питање да ли познаје било кога из озлоглашене криминалне групе, или Николу Дрецуна лично, Мирјана је одговорила:
"Имам право да се дружим са ким год ја хоћу. Безбједносне провјере не треба да иду до баналности, до преинтимног задирања у четири зида. Као адвокатица, јесам у контакту са лицима који имају кривичне поступке, некима сам долазила и у затворске посјете као изабрана адвокатица. Са друге стране, на мени као на грађанки није да ја провјеравам ко се налази око мене, у мом окружењу, већ је то на надлежним институцијама. Знала сам и да се нашалим на тај рачун - када се крећем на јавним мјестима и сједам у ресторане, не листам Интерполове потјернице. Увредљиво је то што се намеће да смо толико подводљиви да, ако сједимо са неким у друштву, аутоматски значи да са њим вршимо кривична дјела".
Пајковићева је открила шта се дешава са тужбама поводом експлицитних снимака који су изашли у јавност.
"Моја ситуација представља изазов за правосудне институције,али и нешто што тестира пулс јавности и свијест друштва. Неке од мојих тужби су и даље у процесу, а неке су окончане. Тренутно је мој закључак да институције система нису довољно јаке да одговоре изазовима савремених облика криминала, дигиталног и сајбер насиља", говори Мирјана.
Експлицитни садржај који је јавно пласиран и сав прљав веш који је објављен, Мирјана је упоредила и са Скај препискама. Како је навела, чак ни ту се нису могле видјети увреде жене, изношење приватних детаља нити видео-садржаја.
"Остајем при том ставу. Много тога смо читали. У свему томе нисмо могли да прочитамо да се било гдје радило о оваквој врсти обрачуна ни са једном женом. Наравно, не оправдавам садржај тих преписки, као ни почињена кривична дјела, само говорим о етици и култури комуникације, које има више ту него у мом случају", рекла је.
Подсјетимо, Николи Дрецуну (33), одбјеглом припаднику кавачког клана, суди се у подгоричком Вишем суду због убиства Драгана Рогановића и Петра Калуђеровића.
Дрецуну се суди у одсуству, будући да је у бјекству и да је за њим расписана Интерполова потјерница.
Иначе, у криминалном досијеу Николе Дрецуна, поред двоструког убиства на Цетињу, уписана су и друга тешка кривична дјела.
Тако је Више државно тужилаштво у Подгорици подигло оптужницу против њега и још једне особе због убиства Стефана Беладе и Андрије Ивановића, које се догодило крајем септембра 2025. на Цетињу. Дакле, како произилази из оптужнице, док га је полиција тражила, Дрецун је осумњичен да је починио ново двоструко убиство.
О Дрецуну се писало и 2023. године, као жртви полицијске тортуре. Наиме, наводно је екипа прљавих полицајаца у Црној Гори мучила Дрецуна, а он је био приморан да прогута жилет како не би проговорио.
Његово се име у протеклих мјесец дана много пута помињало у јавности, нарочито након што су процуриле информације да је имао аферу са Мирјаном Пајковић.
"Подгоричка полиција узела је 6. марта изјаву од доскорашње функционерке Министарства људских и мањинских права Црне Горе и о томе обавијестила Основно државно тужилаштво. Предмет је у раду", речено је тада незванично из црногорске полиције.
