Црна Гора планира изградњу центра за мигранте

Аутор:

АТВ
27.04.2026 08:07

Црна Гора планира изградњу транзитног прихватног центра за мигранте и тражиоце азила, због кога се планира рушење дијела карауле "Божај" близу границе са Албанијом, чија ће изградња коштати око 1,4 милиона евра, и који ће моћи да прими до 200 особа.

На овом мјесту већ постоји Центар за прихват странаца који траже међународну заштиту, који може да прими 60 особа, преносе подгоричке Вијести.

Аутобус

Свијет

Експлозија бомбе у аутобусу: Најмање 20 људи погинуло

Центар за прихват странаца је отворен у лето 2020. године, а његову изградњу су финансирале Влада Црне Горе са 470.000 евра и Европска унија, која је из фондова претприступне помоћи опредијелила 400.000 евра за реконструкцију бивше карауле "Божај" у центар за прихват миграната.

По пројектној документацији и информацији коју је Влада утврдила крајем марта о реализацији изградње новог прихватног центра за мигранте, планирана је изградња три објекта на 1.012 квадрата.

облачно-временска прогноза

Друштво

Данас претежно сунчано и топло: Температура до 28 степени

Од тог простора, 760 квадрата је предвиђено за главни смјештајни простор са једним спратом, 153 квадрата за мензу и кухињу, а за канцеларије за полицијску администрацију предвиђено је 100 квадрата.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба

Друштво

У Српској рођено шест беба

4 ч

0
Стубови за струју.

Бања Лука

Најављена искључења: Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ови знакови улазе у судбоносни период емоција

4 ч

0
Џиновић проговорио о Мелини, сину и односу са ћерком

Сцена

Џиновић проговорио о Мелини, сину и односу са ћерком

4 ч

0

Више из рубрике

Полиција објавила фотографије тијела непознатих мушкараца

Регион

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Полиција објавила фотографије и упутила апел

13 ч

0
Пољопривредник Ловро нуди награду за информације о лоповима

Регион

Упорно га пљачкају: Пољопривредник нуди награду за информације о лоповима

13 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Хорор: Радник школе силовао ученицу и објавио снимке

18 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Судар више аутомобила на ауто-путу: Има повријеђених

21 ч

0

  • Најновије

11

43

Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

11

36

Нова Тропик маркет адреса - нова прилика за 102 члана тима

11

29

Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

11

24

Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

11

20

Трагедија пред концерт славне Шакире

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner