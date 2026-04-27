Црна Гора планира изградњу центра за мигранте

Аутор:АТВ
Коментари:0
Црна Гора планира изградњу транзитног прихватног центра за мигранте и тражиоце азила, због кога се планира рушење дијела карауле "Божај" близу границе са Албанијом, чија ће изградња коштати око 1,4 милиона евра, и који ће моћи да прими до 200 особа.
На овом мјесту већ постоји Центар за прихват странаца који траже међународну заштиту, који може да прими 60 особа, преносе подгоричке Вијести.
Центар за прихват странаца је отворен у лето 2020. године, а његову изградњу су финансирале Влада Црне Горе са 470.000 евра и Европска унија, која је из фондова претприступне помоћи опредијелила 400.000 евра за реконструкцију бивше карауле "Божај" у центар за прихват миграната.
По пројектној документацији и информацији коју је Влада утврдила крајем марта о реализацији изградње новог прихватног центра за мигранте, планирана је изградња три објекта на 1.012 квадрата.
Од тог простора, 760 квадрата је предвиђено за главни смјештајни простор са једним спратом, 153 квадрата за мензу и кухињу, а за канцеларије за полицијску администрацију предвиђено је 100 квадрата.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму