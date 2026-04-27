Ови знакови улазе у судбоносни период емоција

Звијезде су посебно наклоњене неким знаковима – љубав долази када се најмање надате, а некима би могла промијенити све
Астролошке прогнозе за актуелни период указују на појачану енергију у подручју односа, што значи да би многи могли упознати некога ко ће их изненадити – или пак постојећу везу подићи на виши ниво.
Бикови улазе у фазу у којој се напокон спајају стабилност и емоције. Након периода у којем су преиспитивали властите потребе и границе, сада долази вријеме за конкретније односе.
Могуће је познанство које ће дјеловати смирено и природно, али с временом донијети и снажну привлачност. Они у вези могли би осјетити већу сигурност и потребу за планирањем будућности.
Ракови ће бити посебно осјетљиви на емоције, али и отворенији за нове почетке. Њихова потреба за блискошћу и разумијевањем долази у први план.
За слободне припаднике овог знака могућ је сусрет који брзо прелази из необавезног у озбиљнији однос, док они у везама могу очекивати дубљу повезаност и важан разговор који ће учврстити однос.
Дјевице су познате по аналитичном приступу, али у овом периоду звијезде их подстичу да се опусте и мање контролишу ситуације.
Нова познанства могу се десити неочекивано, кроз свакодневне ситуације или пословно окружење. Управо та спонтаност може донијети однос који ће их изненадити и извући из зоне комфора.
Шкорпиони улазе у интензивну фазу када су емоције и страст наглашени. Привлачност ће бити снажна, а односи динамични.
За многе постоји могућност романсе која ће брзо привући пажњу, али и тестирати њихове границе. Они у вези могли би поново пробудити искру која је можда била потиснута.
Рибе ће се водити интуицијом, која ће им у овом периоду бити посебно наглашена. Управо захваљујући томе лакше ће препознати особе које им одговарају.
Могуће је познанство које доноси осјећај блискости већ на самом почетку, а многи ће имати утисак да је ријеч о судбинском сусрету.
Иако љубав ријетко долази по плану, астролошки утицаји сугеришу да су околности тренутно посебно повољне за емоционалне промјене.
За неке ће то значити улазак у нову везу, за друге продубљивање постојеће, али заједничко је једно – емоције ће имати главну ријеч, пише тпортал.
