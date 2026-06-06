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Дубаи пред историјском круном: Партизан "потонуо" у посљедњој дионици

Аутор:

АТВ
06.06.2026 20:45

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Дубаи пред историјском круном: Партизан "потонуо" у посљедњој дионици
Фото: Pexels

Кошаркаши Дубаија остварили су велику побједу у другом мечу финалне серије АБА лиге, савладавши Партизан резултатом 86:81.

Екипа са Блиског истока је тиме повела са 2-0 у серији и сада их само једна побједа дијели од првог шампионског прстена у историји клуба.

Иако су црно-бијели пружили знатно бољу и конкурентнију партију него у првом дуелу, пресудила је катастрофална "црна рупа" у четвртој дионици. Изабраници Ђоана Пењароје постигли су само три поена у првих пет минута одлучујућег периода, што је Дубаи искористио да стекне предност коју гости нису успјели да сустигну.

Партизан је одлично отворио утакмицу, са чврстом одбраном Тоњеа Џекирија над Кабенгелеом и расположеним Карликом Џонсом у нападу. Након изједначеног првог полувремена (42:42), услиједила је права "рапсодија" у трећој четвртини, гдје су се екипе смјењивале у вођству. Након 30 минута квалитетне кошарке, Дубаи је имао минималних 68:66.

Међутим, посљедња дионица донијела је пад у игри београдског тима. Док је Дубаи проналазио лаке поене и погађао важне шутеве, Партизан је изгубио фокус, што је ривала одвело до рутинске завршнице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Партизан

КК Дубаи

АБА лига

Спортски рекорди

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Дубаи пред историјском круном: Партизан "потонуо" у посљедњој дионици

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