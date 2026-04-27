Дневни хороскоп за 27. април: Кога изједа љубомора, а ко ужива у слободи?

27.04.2026 07:13

Фото: pexels/Jean Neves

Дневни хороскоп за 27. април доноси важне савјете за сваки знак. Откријте како да искористите повољне аспекте у љубави и каријери.

Шта хороскопске знакове очекује овог понедјељка, откривамо у детаљној астро прогнози.

Ован

Ако сте били у свађи с неким из колектива, сада вас очекује прилика да нађете компромис. Лијепо се слажете с вољеном особом и уживате у тренуцима које проводите заједно. Не би требало да буде проблема са здрављем.

Бик

Могуће је да ћете прилично брзоплето донијети веома важну пословну одлуку и да ћете се касније због тога кајати. Данашњи дан је повољан за љубав. Пред вама је доста лијепих промјена. Склони сте прехлади.

Близанци

Генерално сте задовољни пословном ситуацијом, можете очекивати да ће вам судбина бити наклоњена. Изузетно занимљиво познанство је пред вама, као и повољна прилика за започињање нове везе. Немате проблема са здрављем.

Рак

Обавезе вам се гомилају и није вам лако да све задржите под контролом. Свјесни сте да ситуација између вас и вољене особе није добра, али не знате на који начин да је промијените. Могућа је несвјестица.

Лав

Данас вам успијева да остварите све своје пословне планове. Налазите рјешење за све проблеме. Иако вам се чинило да сте нашли идеалног партнера, открићете да је ипак у питању особа која вам не одговара сасвим. Могућа је вртоглавица.

Дјевица

Могуће је да ћете остварити пословну сарадњу која ће се показати као врло важна на дуже стазе. Уживате у слободи и нисте спремни за почетак нове љубавне везе. Могући су проблеми са стопалима.

Вага

Повољан је дан за рјешавање неких административних питања, као и за све врсте судских поступака. У овом периоду вас изједа љубомора, па однос с вољеном особом постаје прилично лош. Склони сте упалама.

Шкорпија

Данас вам рјешење неког проблема долази сасвим лако и неочекивано. Срећа ће бити на вашој страни. Провешћете романтичан дан с вољеном особом. Очекује вас прилика за лијеп љубавни разговор. Посјетите љекара ради контроле.

Стријелац

Иако имате веома много обавеза, то вам не представља проблем јер сте спремни да се посветите послу. Ускоро ћете ући у нову везу са особом која ће вам показати да жели нешто озбиљно. Повећајте унос витамина и течности.

Јарац

Данас нећете бити заузети колико сте иначе и успјећете да нађете мало слободног времена. Од партнера добијате све што вам је потребно и осјећате се добро поред њега. Имате много позитивне енергије.

Водолија

За све особе рођене у овом знаку које се баве приватним послом данашњи дан је изузетно повољан што се тиче финансија. Спремни сте за важне одлуке с вољеном особом. Очекује вас повољан период. Добро се осјећате.

Рибе

Дошло је до презасићења и спремни сте да мијењате посао. Осјећате да вам је промјена неопходна. Можете очекивати да ћете упознати особу која ће вам бити веома значајна у будућности. Синуси су вам осјетљиви.

