Метеоролози објавили нову прогнозу за 1. мај, ево шта нас очекује

Аутор:АТВ
Првомајско јутро биће хладно и уз слаб мраз, док ће током дана бити сунчано и топлије, најавили су метеоролози у новој прогнози.
Како су истакли мраз се 1. маја очекује у вишим, али и локално у нижим предјелима.
"Током дана претежно сунчано и топлије. Минимална температура ваздуха од минус један до четири степена, на југу до 10, а у вишим предјелима од минус три", стоји у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).
Максимална температура ваздуха износиће од 15 до 20, у вишим предјелима од девет степени.
