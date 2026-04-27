Метеоролози објавили нову прогнозу за 1. мај, ево шта нас очекује

Аутор:

АТВ
27.04.2026 10:12

Првомајско јутро биће хладно и уз слаб мраз, док ће током дана бити сунчано и топлије, најавили су метеоролози у новој прогнози.

Како су истакли мраз се 1. маја очекује у вишим, али и локално у нижим пред‌јелима.

"Током дана претежно сунчано и топлије. Минимална температура ваздуха од минус један до четири степена, на југу до 10, а у вишим пред‌јелима од минус три", стоји у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).

Максимална температура ваздуха износиће од 15 до 20, у вишим пред‌јелима од девет степени.

Мирјана Пајковић

Регион

Имам право: Мирјана Пајковић о снимку на којем је наводно кавчанин

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Временска прогноза

Вријеме

1.мај

РХМЗ

Коментари (0)
Више из рубрике

Шта ради ђаво кад уђе у човјека: Упозорење оца Предрага Поповића

Друштво

Шта ради ђаво кад уђе у човјека: Упозорење оца Предрага Поповића

1 ч

0
Преминуо Ненад Берета, дугогодишњи новинар агенције Срна

Друштво

Познато мјесто и вријеме сахране Ненада Берете

1 ч

0
Данас претежно сунчано и топло: Температура до 28 степени

Друштво

Данас претежно сунчано и топло: Температура до 28 степени

3 ч

0
Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба

Друштво

У Српској рођено шест беба

4 ч

0

  • Најновије

11

43

Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

11

36

Нова Тропик маркет адреса - нова прилика за 102 члана тима

11

29

Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

11

24

Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

11

20

Трагедија пред концерт славне Шакире

