Нестала Анђела Михајловић: Пронађен њен ауто, од ње ни трага

Анђела Михајловић из Београда нестала је јуче у овом граду, а какао јављају медији, пронађен је њен аутомобил.
"Чула сам се са Анђелом у четвртак. Све је било нормално. Изнајмила је стан на дан, требало је да иде код психотерапеута. Јуче сам пријавила њен нестанак, полиција је тражи. Она је сигурно опљачкана, сигурно нема и не зна како да се врати...", каже Јелена, мајка нестале Анђеле Михајловић (37) која је нестала јуче у Београду.
Млада жена је, наводно, посљедњи пут у 8.25 сати виђена на стајалишту Зелени венац у центру Београда и од тада јој се губи сваки траг.
Имам право: Мирјана Пајковић о снимку на којем је наводно кавчанин
Анђелина мама каже да је синоћ пронађен њен ауто у гаражи у центру Београда.
"Њен ауто има ГПС може да се лоцира. Ауто је на њено име. Стоји и даље у гаражи. Она је сигурно опљачкана, јер писала је на Инстаграму снаји са Инстаграма возача аутобуса. Сигурно не зна како да се врати, јер сигурно нема кључеве, телефон, новац", каже уплашена мајка која наводи да ће данас отићи из Новог Сада у Београд да полицији достави додатне информације и податке Анђелиних пријатеља и познаника који би евентуално могли да помогну у потрази.
Шта ради ђаво кад уђе у човјека: Упозорење оца Предрага Поповића
Како наводи, њену кћерку тражи полиција и док год траје потрага неће моћи да износи више детаља.
Њу је посљедњи видио возач аутобуса на стајалишту Зелени венац када је кренула ка Улици кнеза Милоша.
Њена снаја огласила се јуче и испричала када су се посљедњи пут чуле.
"Анђела живи у Бечу, а у четвртак је стигла у Београд. Од тог дана није се чула ни са ким од чланова породице", испричала је јуче она раније, преноси "Блиц".
Моли се свако ко има информацију о несталој Анђели да се јави полицији на 192.
