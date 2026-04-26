Logo
Large banner

У Зубином Потоку приведен малољетник због натписа на мајици

Аутор:

АТВ
26.04.2026 20:40

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Припадници такозване косовске полиције привели су данас седамнаестогодишњег Б.Ј. из Зубиног Потока због натписа "Четници север" који је имао на мајици, потврђено је из косовске полиције.

"Њему је издата казна и пуштен је на слободу", рекао је Ердуан Балићи из такозване косовске полиције за "Косово онлајн".

Кол Томас Ален

Свијет

Објављен манифест нападача на Трампа: Дужност ми је

Натпис "Четници север" је обиљежје навијача клуба "Црвена звезда", а данас је у Београду одигран вјечити дерби између "Звезде" и "Партизана".

Такозвана косовска полиција је у протеклих неколико мјесеци привела више особа, укључујући и малољетнике, због натписа на мајицама, од којих су неки били са српским националним мотивима или навијачким обиљежјима, преноси "Срна".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Косово и Метохија

Полиција

Зубин Поток

Приведен због мајице

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црвена звезда - Партизан, Сеол постиже гол на 179. вечитом дербију

Фудбал

Црвена звезда - Партизан: Погледајте голове вриједне титуле

3 ч

0
Дерби Звезда - Партизан, детаљ са утакмице Црвена звезда - Партизан у 19. вечитом дербију. Црвена звезда побиједила и осигурала титулу

Фудбал

Црвена звезда - Партизан: Нова побједа и титула на Маракани

3 ч

0
Дефицит професора математике и физике у Српској

Друштво

Дефицит професора математике и физике у Српској

3 ч

1
Харис Џиновић проговорио о свадби бивше супруге Мелине

Сцена

Харис Џиновић проговорио о свадби бивше супруге Мелине

4 ч

1

Више из рубрике

Виктор Митић на инстаграму

Србија

Угашен профил малог Виктора: Јако сам тужан

10 ч

0
Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију

Србија

Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију

11 ч

0
Fudbalska lopta

Србија

Мушкарац преминуо током фудбалске утакмице: Турнир одмах прекинут

1 д

0
Виктор Митић дјечак који хекла

Србија

Малени Виктор се огласио након што му је хакован профил: Има само једну молбу

1 д

0

  • Најновије

22

49

Невјероватно: Бензин овдје кошта 1,46 КМ

22

44

Умро Горан Бабић

22

40

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Полиција објавила фотографије и упутила апел

22

36

Душко из Прњавора распрода на кућном прагу све што произведе

22

29

Дејан Радујковић из Челинца бесплатно даје ауто за превоз болесних

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner