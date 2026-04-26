У Зубином Потоку приведен малољетник због натписа на мајици

Припадници такозване косовске полиције привели су данас седамнаестогодишњег Б.Ј. из Зубиног Потока због натписа "Четници север" који је имао на мајици, потврђено је из косовске полиције.
"Њему је издата казна и пуштен је на слободу", рекао је Ердуан Балићи из такозване косовске полиције за "Косово онлајн".
Натпис "Четници север" је обиљежје навијача клуба "Црвена звезда", а данас је у Београду одигран вјечити дерби између "Звезде" и "Партизана".
Такозвана косовска полиција је у протеклих неколико мјесеци привела више особа, укључујући и малољетнике, због натписа на мајицама, од којих су неки били са српским националним мотивима или навијачким обиљежјима, преноси "Срна".
