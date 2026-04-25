Малени Виктор се огласио након што му је хакован профил: Има само једну молбу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Маленом хеклачу Виктору Митићу (11) из Јагодине, који је за кратко вријеме освојио срца људи широм региона, недавно је хакован профил на Инстаграму, а он се огласио поводом тога, па упутио молбу свима који су га и до сад пратили да запрате његов нови профил који је морао да направи.
Како је изјавио дјечак данас за Телеграф.рс, иако му је јако жао што му је хакован профил на ком је за кратко вријеме забиљежио више стотина пратилаца, сада је приморан да отвори нови, а на ком ће наставити са својим трендом хеклања по принципу - један пратилац, једна петљица, до највећег ћилима.
Хроника
Дјевојка аутомобилом ударила дјевојчицу: Малољетница задобила повреде
"Много ми је жао. Надам се да ћу успјети да повратим пратиоце. Желим овом приликом да поздравим све своје пратиоце", казао је данас талентовани Виктор.
На друштвеној мрежи "Тредс" огласио се скоро, наиме, Викторов отац, па написао како је његовом сину хакован профил.
"Ово је срамота велика, поред свих лоших ствари сто су до сада урадили мом Виктору сада су му хаковали профил!!!", написао је Викторов отац.
Србија
Метеоролози најавили минусе: Стижу за велики празник
Подсјетимо, Виктор је дечак који свакодневно објављује на свом Инстаграм профилу видее у којима хекла онолико петљи колико има пратилаца.
Његова популарност муњевито је порасла, а он је својим шармом прикупио рекордан број пратилаца јер је одлучио да исхекла најдужи чилим на свијету. Један пратилац = једна петљица, како је Виктор објаснио.
Недавно је маленог хеклача из Јагодине напао и свештеник Стефан Рајчић, а када је цијела Србија стала у дјечакову одбрану.
Друштво
У Бањалуци преминуо Ненад Берета
Поменути свештеник сматра да плетење није никаква врлина и да тај занат не треба да буде у рукама једног мушкарца јер тиме, како је рекао, скрнави српску традицију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
3 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
3 ч0
Тенис
3 ч0
Најновије
17
17
17
12
17
05
16
59
16
59
Тренутно на програму