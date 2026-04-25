Камион ударио у аутобуско стајалиште, има повријеђених

АТВ
25.04.2026 12:46

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Око 11.15 часова у београдском насељу Калуђерица, у Улици војводе Степе Степановића, догодила се саобраћајна незгода када је камион ударио у аутобуско стајалиште, сазнаје Телеграф.

Према првим информацијама, у тренутку незгоде на станици се налазила старија жена која је том приликом повријеђена, након што је на њу пала конструкција стајалишта. Она је возилом Службе хитне помоћи превезена у Ургентни центар, гдје јој је указана љекарска помоћ.

На лицу места интервенисала је полиција, која обавља увиђај и утврђује све околности под којима је дошло до ове незгоде. Засад није познато шта је тачно узроковало да камион удари у стајалиште.

(Телеграф.рс)

Београд

Камион

Саобраћајна незгода

повријеђена жена

аутобуско стајалиште

