Замјеник министра иностраних послова Русије упутио саучешће Додику

Аутор:АТВ
Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко упутио је телеграм саучешћа предсједнику СНСД-а Милораду Додику поводом смрти његове мајке.
- Поштовани предсједниче, драги Милораде са великом тугом сам примио вијест о смрти Ваше мајке. Примите моје најдубље и најискреније саучешће - истакао је Грушко.
Република Српска
Он је нагласио да је губитак мајке ненадокнадив.
- Пријатељски желим да вријеме и љубав према најдражем човјеку помогну да преживите тај тужни тренутак. Са Вама смо у овом тешком периоду - додао је Грушко.
Друштво
Саучешћа је упутио и амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов.
