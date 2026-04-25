Замјеник министра иностраних послова Русије упутио саучешће Додику

АТВ
25.04.2026 12:05

Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко испред храма Преображења Господњег
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко упутио је телеграм саучешћа предсједнику СНСД-а Милораду Додику поводом смрти његове мајке.

- Поштовани предсједниче, драги Милораде са великом тугом сам примио вијест о смрти Ваше мајке. Примите моје најдубље и најискреније саучешће - истакао је Грушко.

Он је нагласио да је губитак мајке ненадокнадив.

- Пријатељски желим да вријеме и љубав према најдражем човјеку помогну да преживите тај тужни тренутак. Са Вама смо у овом тешком периоду - додао је Грушко.

Саучешћа је упутио и амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов.

