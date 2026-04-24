Остојић упутио телеграм саучешћа Додику поводом смрти мајке

24.04.2026 18:46

Радан Остојић
Поводом смрти мајке Милорада Додика, предсједника СНСД-а министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић упутио је данас телеграм саучешћа.

"Поштовани господине Додик, са дубоким жаљењем примио сам вијест о смрти Ваше мајке. Мајка је темељ на којем се гради живот сваког човјека, највећа подршка, најсигурнији ослонац и извор снаге који ништа не може замијенити. Њен губитак носи тежину коју је тешко изразити ријечима. Познато је колико Вам је значила њена присутност, како у тренуцима успјеха, тако и у тренуцима када је требало истрајати. Та подршка оставља неизбрисив траг. У овим данима бола примите моје искрено саучешће и изразе дубоког поштовања и саосјећања", истиче се у телеграму саучешћа.

