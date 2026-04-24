Игор Додик: Издвојено 18,5 милиона КМ за вртиће у Српској

Аутор:АТВ
Коментари:14
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик изјавио је данас да је Институција предсједника Републике Српске у посљедњих годину и по дана издвојила средства у износу од 18,5 милиона КМ за изградњу вртића у локалним заједницама широм Републике Српске.
Додик је нагласио да је улагање у најмлађе темељ свих политика СНСД-а, истичући да се тренутно ради на објектима у 17 општина и градова.
"Приоритет свих политика СНСД-а су породица, дјеца, наша будућност и родитељи. Мислим да је јако важно што смо данас имали овај састанак у Бањалуци. Институција предсједника Републике Српске је издвојила 18,5 милиона КМ за 17 општина и градова гдје се тренутно граде вртићи", истакао је Додик.
Он је додао да радови напредују планираном динамиком, те да су у неким мјестима вртићи већ спремни за отварање. Међу општинама које су обухваћене овом подршком су Рогатица, Пале, Теслић, Србац, Приједор, Козарска Дубица и многе друге.
Иако су средства обезбијеђена, Додик је указао на озбиљан застој у реализацији пројеката на подручју града Бањалука. Према његовим ријечима, Палата Републике већ више од пола године покушава да успостави контакт са Градском управом, али без успјеха.
Бања Лука
"Нажалост, нисмо имали повратну информацију из Градске управе. Никада није дошло до састанка. Ми се питамо због чега? Зашто Бањалучани чекају и зашто се не рјешавају ти проблеми? Чекамо да се понуди рјешење о локацији", рекао је Додик.
Због великих листа чекања у највећем граду Српске, данас су разматрани и алтернативни модели како би се дјеци што прије обезбиједио боравак у предшколским установама.
"Тренутно је преко 2.500 евидентиране дјеце на листама чекања, а вјерујемо да је тај број и већи. Данас смо на састанку тражили алтернативне позиције објекте које бисмо могли адаптирати и претворити у вртиће како бисмо хитно ријешили овај проблем. Заиста смо опредијељени да то завршимо", закључио је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
8 ч0
Хроника
8 ч0
Наука и технологија
8 ч2
Регион
8 ч0
Република Српска
8 ч0
Република Српска
9 ч0
Република Српска
9 ч0
Република Српска
9 ч0
Најновије
Тренутно на програму