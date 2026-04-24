Измјене ступиле на снагу: Ова земља је подигла старосну границу за пензију

У Црној Гори од данас, 24. априла, на снагу ступају измјене Закона о раду којим се старосна граница за одлазак у пензију по сили закона враћа са 66 на 67 година.
Ова одлука, која директно утиче на тржиште рада у региону, изазвала је оштре полемике између власти и опозиције, преносе медији.
"Измјена Закона о раду којом се старосна граница враћа са 66 на 67 година ступа на снагу. Тиме се изашло у сусрет захтјевима синдиката и потребама тржишта рада", рекао је посланик Бошњачке странке Мирсад Нурковић.
Нурковић, потпредсједник Скупштине, истакао је да је основни мотив за помјерање границе био управо одговор на захтјеве синдиката и потребе тржишта рада.
"Тај мотив је на крају определио све нас који смо то подржали у парламенту. Закон о раду односи се на привредна друштва и све јавне установе, осим јавне управе, и сматрам да се донекле излази у сусрет синдикатима, али и потребама тржишта рада", навео је.
Додао је и да ће ова мјера помоћи у ублажавању недостатка љекара у болницама и домовима здравља.
У опозицији сматрају да ће посљедице бити другачије. Никола Миловић из ДПС-а тврди да се остварују ранија упозорења његове странке.
"Повећање плата без раста продуктивности води инфлацији и неравнотежи у функционисању Фонда ПИО. У таквој ситуацији, сваке године ће се повећавати старосна граница за одлазак у пензију", рекао је Миловић.
Према његовим ријечима, грађани могу очекивати даље продужавање радног вијека.
Демографски притисци и раст трошкова
Миловић је указао и на проблем старења становништва.
"Како старимо, осим повећања старосне границе, расту и трошкови здравственог система. То значи већи дефицит у Фонду ПИО и Фонду здравства, веће трошкове и дужи радни вијек", нагласио је.
Инес Мрдовић из Акције за социјалну правду оцијенила је да измјене закона имају прије политичку него економску позадину.
"Ова изненадна измјена, која је прошла готово незапажено, вјероватно је повезана са намјером да се судијама омогући одлазак у пензију са 67 година. Интерес Владе био је већи у том правцу него да омогући свим радницима да раде до те доби", рекла је.
Измијењени Закон о раду почео је да се примјењује данас, 24. априла, а предвиђа одлазак у пензију са 67 година уз најмање 15 година радног стажа, преноси Индекс.хр.
