Инцидент у џамији у БиХ: Каишем ударио дијете

Аутор:АТВ
Коментари:1
У једној сарајевској џамији у недјељу, 19. априла, догодио се мањи инцидент због којег је морала реаговати и полиција. Током акшам намаза човјек (78) је каишем ударио дијете (8).
Отац дјетета је поднио пријаву ПУ Ново Сарајево.
Саслушани су свједоци и испитани осумњичени, потврђено је за портал "Радиосрајево.ба".
"Против Ф.А (1948) из Сарајева, након комплетирања материјала, ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу Лака тјелесна повреда", казала је портпарол Управе полиције МУП-а КС Мерсиха Новалић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч5
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
17
55
17
37
17
33
17
32
17
22
Тренутно на програму