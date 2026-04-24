Инцидент у џамији у БиХ: Каишем ударио дијете

АТВ
24.04.2026 15:09

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
У једној сарајевској џамији у недјељу, 19. априла, догодио се мањи инцидент због којег је морала реаговати и полиција. Током акшам намаза човјек (78) је каишем ударио дијете (8).

Отац дјетета је поднио пријаву ПУ Ново Сарајево.

Саслушани су свједоци и испитани осумњичени, потврђено је за портал "Радиосрајево.ба".

"Против Ф.А (1948) из Сарајева, након комплетирања материјала, ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу Лака тјелесна повреда", казала је портпарол Управе полиције МУП-а КС Мерсиха Новалић.

