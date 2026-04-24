Оптужен за породично насиље: Шољом кафе гађао икону, мајка побјегла у шупу

АТВ
24.04.2026 13:47

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Фочак М.Г. (53) оптужен је за породично насиље над мајком М.Д. јер је пријетио да ће поломити све по кући, а шољом кафе гађао је икону на зиду, због чега је жена побјегла и сакрила се у шупу.

Окружно јавно тужилаштво у Требињу је, дана 31. марта 2026. године, подигло оптужницу против лица М.Г. (53) из Фоче због сумње да је починио кривично д‌јело Насиље у породици или породичној заједници из члана 190. став 1. Кривичног законика Републике Српске, а која је оптужница потврђена од стране Основног суда у Фочи.

М.Г.(53) се терети да је почетком јануара ове године у алкохолисаном стању био насилан те је у том тренутку дрским и безобразним понашањем угрозио спокојство своје мајке М.Д. због чега је она у страху за сопствени живот побјегла из куће и сакрила се у шупу.

Шољом гађао икону на зиду

М.Г.(53) је шољом у којој је била кафа гађао икону која је стајала окачена на зиду, а потом се оглушио на молбу мајке, која га је покушавала смирити и наговорити да легне јер је страховала да ће поломити ствари у кући.

Оглушио се на мајчино упозорење

Како се у саопштењу наводи, М.Г.(53) је и прије био насилан, али овај пут није послушао мајку чак ни под пријетњом да ће звати полицију због чега је она у страху побјегла из куће и сакрила се у шупу из које је позвала полицију.

Осумњичени М.Г.је по доласку полиције уз асистенцију здравствених радника Дома здравља Фоча ухапшен и спроведен у специјалну болницу за психијатрију Соколац.

Оптужницом се, како је прецизирано, М.Г. терети да је пријетњом напада на живот или тијело, дрским и безобзирним понашањем, починио кривично д‌јело насиље у породици или породичној заједници из члана 190. став 1. Кривичног законика Републике Српске, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва у Требињу.

ухапшен мушкарац

насиље у породици

Фоча

МУП Републике Српске

Више из рубрике

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Акција ”Огањ”: Ухапшен осумњичени за паљевину возила замјеника градоначелника Брчког

46 мин

0
Хорор: Малољетник силовао сестру, мајка је трудну бацила с балкона, страдало нерођено дијете

Хроника

Хорор: Малољетник силовао сестру, мајка је трудну бацила с балкона, страдало нерођено дијете

2 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Претучен у кладионици па завршио на УКЦ-у: Полиција ухапсила нападача

2 ч

0
Полицијско ауто

Хроника

Хорор на градилишту: Четворица маскираних тукли радника лопатом, па га везаног бацили у контејнер!

3 ч

0

  • Најновије

14

08

Минић: Разговараће се према међународним организацијама у вези генерала Младића

14

02

Одржан трећи Дијалог: Напредак у области управљања јавним финансијама

14

02

Мацут након састанка са Минићем: Наредни сусрет у Требињу 23. маја

13

56

Минић: Желимо свакодневну авио линију са Београдом

13

50

Случај Пантер: Партизану укинута суспензија

