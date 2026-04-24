Хорор на градилишту: Четворица маскираних тукли радника лопатом, па га везаног бацили у контејнер!

24.04.2026 11:08

Фото: Pexel/Pixabay

Београдска полиција трага за групом разбојника који су синоћ, нешто прије поноћи, брутално напали и опљачкали радника обезбјеђења на градилишту у Железнику.

До инцидента је дошло око 23 часа на градилишту у улици Боре Станковића, када су, према информацијама до којих смо дошли, четири маскирана лица са фантомкама на главама пришла са леђа Р. Д. (67), раднику фирме, сазнаје Телеграф

Тукли га рукама, ногама и лопатом

Нападачи, обучени у црно, нису штедјели жртву. Према свједочењу нападнутог човјека, задали су му више удараца по тијелу, док га је један од њих ударио лопатом у главу. Од силине ударца, радник је задобио тешке повреде.

Везали га и украли аутомобил

Након физичког иживљавања, нападачи су повријеђеног човјека увукли у контејнер и везали, оставивши га у беспомоћном стању.

Разбојници су потом са градилишта украли аутомобил "Сеат" који је припадао несрећном раднику.

На лицу мјеста обављен је увиђај, а полиција интензивно ради на идентификацији и проналаску осумњичених, од којих је један, према изјави жртве, наводно комуницирао на језику који подсјећа на албански.

