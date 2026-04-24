Хорор на градилишту: Четворица маскираних тукли радника лопатом, па га везаног бацили у контејнер!

Београдска полиција трага за групом разбојника који су синоћ, нешто прије поноћи, брутално напали и опљачкали радника обезбјеђења на градилишту у Железнику.
До инцидента је дошло око 23 часа на градилишту у улици Боре Станковића, када су, према информацијама до којих смо дошли, четири маскирана лица са фантомкама на главама пришла са леђа Р. Д. (67), раднику фирме, сазнаје Телеграф
Нападачи, обучени у црно, нису штедјели жртву. Према свједочењу нападнутог човјека, задали су му више удараца по тијелу, док га је један од њих ударио лопатом у главу. Од силине ударца, радник је задобио тешке повреде.
Након физичког иживљавања, нападачи су повријеђеног човјека увукли у контејнер и везали, оставивши га у беспомоћном стању.
Разбојници су потом са градилишта украли аутомобил "Сеат" који је припадао несрећном раднику.
На лицу мјеста обављен је увиђај, а полиција интензивно ради на идентификацији и проналаску осумњичених, од којих је један, према изјави жртве, наводно комуницирао на језику који подсјећа на албански.
