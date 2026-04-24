24.04.2026 11:04

Љекарима 17 и по година затвора за смрт Џене Гаџун

Кантонални суд у Сарајеву изрекао је неправоснажну пресуду у случају смрти Џене Гаџун (2) и осудио љекаре Суада Рожајца, Нину Јовановићу и Јасмину Халимић на укупно 17 година и шест мјесеци затвора.

Првооптужени Рожајац је оглашен кривим за кривично дјело против здравља људи и кривично дјело несавјесно лијечење и осуђен је на 10 година затвора. Њему је изречена и мјера забране вршења љекарског позива у трајању од осам година.

Другооптужена Нина Јовановић осуђена је на четири и по године затвора и шетогодишњу забрану вршења љекарског позива и функције.

Трећеоптужена Јасмина Халимић осуђена је на три године затвора због злоупотребе положаја и изречена јој је трогодишња забрана вршења љекарске функције.

Како пише Кликс оптужница је подигнута у јуну 2023. године, а исте године је почело и суђење. Процес је трајао скоро три године.

Случај дјевојчице Џене Гаџун потресао је јавност у новембру 2021. године када је преминула након операције очног капка. Тужилаштво је током суђења и изношења завршних ријечи тврдило да су пропусти током операције у приватној ординацији довели до смрти ђевојчице.

С друге стране, одбрана је негирала кривицу. Затражили су и ослобађајуће пресуде. Адвокат првооптуженог Суада Рожајца, Ален Накић, на самом почетку изношења завршних ријечи казао је да у овом поступку нису осигурана права на правичан поступак.

Подсјећамо, дјевојчица из Какња Џена Гаџун у новембру 2021. године оперисана је у приватној клиници "Бејтовић" у Сарајеву. Током операције дошло је до компликација и она је 14. новембра 2021. године преминула на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.

На ову пресуду дозвољена је жалба.

