Љекарима 17 и по година затвора за смрт Џене Гаџун

Кантонални суд у Сарајеву изрекао је неправоснажну пресуду у случају смрти Џене Гаџун (2) и осудио љекаре Суада Рожајца, Нину Јовановићу и Јасмину Халимић на укупно 17 година и шест мјесеци затвора.
Првооптужени Рожајац је оглашен кривим за кривично дјело против здравља људи и кривично дјело несавјесно лијечење и осуђен је на 10 година затвора. Њему је изречена и мјера забране вршења љекарског позива у трајању од осам година.
Другооптужена Нина Јовановић осуђена је на четири и по године затвора и шетогодишњу забрану вршења љекарског позива и функције.
Трећеоптужена Јасмина Халимић осуђена је на три године затвора због злоупотребе положаја и изречена јој је трогодишња забрана вршења љекарске функције.
Како пише Кликс оптужница је подигнута у јуну 2023. године, а исте године је почело и суђење. Процес је трајао скоро три године.
Случај дјевојчице Џене Гаџун потресао је јавност у новембру 2021. године када је преминула након операције очног капка. Тужилаштво је током суђења и изношења завршних ријечи тврдило да су пропусти током операције у приватној ординацији довели до смрти ђевојчице.
С друге стране, одбрана је негирала кривицу. Затражили су и ослобађајуће пресуде. Адвокат првооптуженог Суада Рожајца, Ален Накић, на самом почетку изношења завршних ријечи казао је да у овом поступку нису осигурана права на правичан поступак.
Подсјећамо, дјевојчица из Какња Џена Гаџун у новембру 2021. године оперисана је у приватној клиници "Бејтовић" у Сарајеву. Током операције дошло је до компликација и она је 14. новембра 2021. године преминула на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.
На ову пресуду дозвољена је жалба.
