Жена покушала продати сина (6) за 42.000КМ!

Тридесетосмогодишња жена из Украјине приведена је након што је покушала продати свог шестогодишњег сина за 25.000 долара (око 42.000 КМ). Жена је оптужена за трговину малољетницима.
Како наводе из украјинског тужилаштва, након развода живјела је са најмлађим сином, док су њено друго двоје дјеце - од 13 и 16 година - остали са оцем. Жена, која је већ била осуђена за крађу, одлучила је да се ослободи бриге о дјетету тако што га је продала, преноси Н1.
Како наводе, у марту 2026. године пронашла је "купца" и пристала да јој преда дјечака за одређену своту новца. Мушкарац којем је дијете понуђено пријавио је случај полицији.
Дијете је предато 17. априла 2026. године у граду Луцку у оквиру специјализиране полицијске операције. Одмах након пријема новца, жена је ухапшена.
Суд је већ изрекао превентивну мјеру "притвора".
Правна процјена поступака социјалних служби је такође у току, будући да је дијете било под њиховом заштитом, али до сада није било пријава о проблемима с његовим начином живота, написао је dariknews.bg.
Шестогодишњи дјечак је под надзором органа за заштиту дјеце.
