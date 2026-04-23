Logo
Large banner

Малољетник електричним тротинетом ударио жену: Задобила тешке повреде

Аутор:

АТВ
23.04.2026 18:52

Коментари:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

На Камберовића поље у Зеници у уторак послијеподне догодила се несвакидашња несрећа у којој је теже повријеђена старија жена, након што ју је ударио малољетник возећи електрични тротинет.

Према информацијама из полиције, инцидент се догодио око 14:50 сати на пјешачкој стази којом свакодневно пролази велики број грађана. Малољетни П.Х. из Зенице, управљајући електричним тротинетом, ударио је пјешакињу Х.И. (1959), такође из Зенице.

Како наводе из надлежних служби, до контакта је дошло на дијелу стазе који је намијењен искључиво пјешацима.

Повријеђена жена је одмах након несреће превезена у Кантоналну болницу Зеница, гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде.

Због овог случаја на друштвеним мрежама покренута је расправа на све чешће незгоде у којима учествују електрични ромобили, посебно у зонама гдје се крећу пјешаци.

Полиција документује случај

На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници који су обавили увиђај и подузели мјере на документовању кривичног дјела „угрожавање јавног саобраћаја“. Даљи поступак ће се водити у складу са законом, с обзиром на то да је ријеч о малољетној особи.

Иако се овакви инциденти често третирају као несретни случајеви, стручњаци упозоравају да је нужно јасније регулисати употребу електричних тротинета како би се спријечиле сличне ситуације.

(Црна-Хроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

