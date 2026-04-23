Малољетник електричним тротинетом ударио жену: Задобила тешке повреде

На Камберовића поље у Зеници у уторак послијеподне догодила се несвакидашња несрећа у којој је теже повријеђена старија жена, након што ју је ударио малољетник возећи електрични тротинет.
Према информацијама из полиције, инцидент се догодио око 14:50 сати на пјешачкој стази којом свакодневно пролази велики број грађана. Малољетни П.Х. из Зенице, управљајући електричним тротинетом, ударио је пјешакињу Х.И. (1959), такође из Зенице.
Како наводе из надлежних служби, до контакта је дошло на дијелу стазе који је намијењен искључиво пјешацима.
Повријеђена жена је одмах након несреће превезена у Кантоналну болницу Зеница, гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде.
Због овог случаја на друштвеним мрежама покренута је расправа на све чешће незгоде у којима учествују електрични ромобили, посебно у зонама гдје се крећу пјешаци.
На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници који су обавили увиђај и подузели мјере на документовању кривичног дјела „угрожавање јавног саобраћаја“. Даљи поступак ће се водити у складу са законом, с обзиром на то да је ријеч о малољетној особи.
Иако се овакви инциденти често третирају као несретни случајеви, стручњаци упозоравају да је нужно јасније регулисати употребу електричних тротинета како би се спријечиле сличне ситуације.
