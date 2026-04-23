Седморки из предмета ''Волан'' укупно 24 године робије

23.04.2026 16:33

Седморки из предмета ''Волан'' укупно 24 године робије

Суд БиХ осудио је данас, 23. априла, након вишегодишњег процеса, седам особа у предмету "Волан" за низ кривичних дјела, међу којима и организовани криминал.

У овом предмету осуђени су Марко Трифковић, Срећко Трифковић, Његослав Милинковић, Енис Мандал, Зоран Мирјанић, Милорад Мирковић и Зоран Чобовић.

Првооптужени Марко Трифковић осуђен је три године и осам мјесеци затвора, те новчану казну у износу од 20.000 КМ.

Срећку Трифковићу изречена је казна затвора у трајању од три године, те новчана казна у износу од 15.000, док је оптужени Његослав Милинковић осуђен на пет година робије и новчану казну у износу од 10.000,00 КМ;

На седам година затвора и 30.000 КМ новчане казне осуђен је Енис Мандал, а Зоран Мирјанић на двије године и осам мјесеци, те 20.000 КМ новчане казне.

Милораду Мирковићу изречена је казна затвора у трајању од једне године и по године те 5.000 КМ.

Оптужени Зоран Чобовић осуђен је на годину дана затвора и 5.000 КМ новчане казне.

Осуђенима ће у изречене казне бити урачунато вријеме проведено у притвору.

Организовани криминал, крађе аута, изнуде...

У пресуди Суда БиХ се наводи да су сви осуђени да су у периоду од 2011. године до краја 2017. године, на подручју Босне и Херцеговине, добровољно постали припадници групе за организовани криминал.

"Која је ради континуираног стицања материјалне користи организована ради претходно планираног и договореног: отуђења скупоцјених путничких моторних возила или оних чија је потражња на тржишту повећана; изнуђивања новца за поврат возила њиховим власницима; растављања отуђених возила у дијелове, измјене или уништавања идентификационих ознака на растављеним дијеловима, а потом продаје тако растављених дијелова, све с намјером прикривања кривичног дјела, извршилаца, поријекла предмета и њихових правих власника; те кријумчарења и продаје отуђених возила на територију Републике Србије, Републике Хрватске и Црне Горе, при чему су у структури групе, као њени припадници, зависно од мјеста боравка њених припадника били подијељени у више група у саставу од три и више припадника, које су дјеловале и вршиле кривична дјела на територији оба ентитета и више кантона унутар Федерације Босне и Херцеговине, од којих је свака ова група у реализацији планираног имала унапријед одређене задатке, а они као припадници подијељене улоге у извршењу задатака, док су у радњама извршења кривичних дјела нужно били међусобно повезани, па је сваки од њих имао свијест и знање о одређеним задацима других група и радњама извршења кривичних дјела њених припадника, па су интересно с циљем прибављања непосредне или посредне финансијске добити у саставу ових група сви дјеловали споразумно и удружено као једна група за организовани криминал", наводи се у пресуди.

Истовремено оптуженима у случају свих седам оптужених одбијене су поједине тачке оптужнице.

