Како свакодневно испијање кафе утиче на развој деменције?

Пијете ли кафу сваки дан? Истраживања показују да испијање кафе и чаја има дугорочне ефекте и може да дјелује на развој деменције.
Умјерена конзумација кафе или чаја могла би да буде један од елемената који доприносе очувању когнитивног здравља. Умјерено испијање кафе и чаја повезано је са мањим ризиком од развоја деменције. То је одлична вијест за свакога коме је дан без кофеина незамислив.
Ново велико истраживање показује да умјерено конзумирање кафе може смањити ризик од деменције и успорити пад памћења како старимо. Резултати сугеришу да постоји одређена количина кофеина која се повезује са бољим очувањем когнитивних функција током времена.
Према налазима научника који су анализирали податке из великих, дуготрајних студија које су пратиле животне навике и здравље више од 130.000 људи током више деценија, највећи заштитни ефекат на мозак примјећен је код оних који дневно попију око 2 до 3 шоље обичне (кофеинске) кафе. Овај ниво повезан је са значајно нижим ризиком од развоја деменције и споријим опадањем способности памћења у каснијим годинама живота.
Ова студија је показала да пијење кафе и чаја са кофеином позитивно утиче на превенцију деменције, а научници су такође истакли колико шољица дневно се препоручује пити.
Кафа и чај садрже бројне биоактивне супстанце које су у претходним истраживањима повезане са потенцијалним неуропротективним ефектима. Међутим, раније студије су често давале недосљедне резултате јер су се заснивале на једној процени исхране и кратком периоду праћења учесника.
Најновија анализа обухватила је велики број испитаника и пратила их деценијама, омогућавајући прецизније процене дугорочних ефеката уноса кофеина на когнитивно здравље.
Студија је показала да су људи који су умјерено конзумирали кафу или чај имали мање шансе да развију деменцију у поређењу са онима који нису конзумирали кофеинска пића.
Умерен унос се генерално односи на неколико шољица дневно, али аутори наглашавају да резултати не значе да веће количине доносе додатну заштиту.
Научници претпостављају да би ефекат могао бити повезан са антиоксидативним и антиинфламаторним својствима одређених једињења у кафи и чају, као и са ефектом кофеина на мождану активност.
Међутим, иако су резултати охрабрујући, ово је опсервациона студија. То значи да не доказује директну узрочно-последичну везу. Потребна су додатна истраживања како би се потврдио ефекат и одредиле оптималне количине.
Стручњаци упозоравају да се конзумација кофеина мора посматрати у контексту целокупног начина живота. Уравнотежена исхрана, редовна физичка активност и контрола кардиоваскуларних фактора ризика остају темељи превенције деменције.
Пијете ли кафу сваки дан? Редовна, али умјерена конзумација кафе или чаја могла би бити један од елемената који доприносе очувању когнитивног здравља. Не може се сматрати независном заштитном мјером, преноси Крстарица.
