Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

Неуролог Бајбинг Чен, који на друштвеним мрежама често говори о очувању здравља мозга, открио је које свакодневне навике лично избјегава јер их повезује са повећаним ризиком од шлога.
Мождани удар спада међу најопаснија здравствена стања јер настаје када мозак остане без довољног дотока крви, што може изазвати озбиљна оштећења и дуготрајан опоравак.
Симптоми се углавном појављују нагло, а најчешће укључују слабост руку или лица, проблеме са говором и отежано кретање.
Стручњаци упозоравају да је у таквим ситуацијама хитна медицинска помоћ кључна.
У виралном ТикТок видеу рекао је:
"Ево три ствари које не радим као неуролог јер сам видео да се мождани удари догађају на овај начин."
Неуролог Бајбинг Чен објашњава због чега не пије енергетска пића.
- Прво, не пијем енергетска пића. Држим се обичне кафе јер многа садрже веома висок ниво кофеина, често изнад препоручене дневне дозе за одрасле - објаснио је.
Он упозорава да овакви напици често садрже додатне стимулансе попут таурина и гуаране, који могу додатно појачати дејство кофеина.
Према његовим ријечима, таква комбинација може негативно утицати на крвне судове и рад срца, повећавајући ризик од поремећаја срчаног ритма и стварања угрушака.
Неуролог Чен не преферира дизање тешких тегова.
- Не радим максимална понављања нити дижем тешке тегове уз задржавање даха - истакао је неуролог Чен.
Како објашњава, задржавање даха током подизања великих тежина може изазвати нагли скок крвног притиска.
"То представља огроман притисак на крвне судове у мозгу и видео сам да може изазвати крварење у мозгу."
Због тога савјетује да се током тренинга правилно дише и да се предност да умеренијим тежинама и већем броју понављања.
Доктор такође објашњава због чега треба бити опрезан са јодом.
- Јога је генерално одлична за здравље, али неке позе које доводе врат у екстремну екстензију или флексију могу бити ризичне - рекао је Чен.
Додао је да у ретким случајевима такви покрети могу довести до оштећења крвног суда на врату, што потенцијално може изазвати мождани удар.
Стручњаци подсећају да брзо препознавање симптома и хитна реакција могу спасити живот и смањити последице које шлог оставља, преноси Мирор.
