Нутриционисти сагласни: Ово воће смањује анксиозност

Аутор:АТВ
Коментари:0
Анксиозност је постала једно од најчешћих стања савременог човјека, а процјењује се да ће се чак трећина одраслих људи током живота суочити са неким обликом анксиозног поремећаја. Иако не постоји једна намирница која може „излијечити“ анксиозност, стручњаци све чешће истичу колико исхрана може да утиче на наше расположење, ниво стреса и способност организма да се носи са свакодневним притисцима.
Нутриционисти објашњавају да оно што једемо утиче на упалне процесе у тијелу, ниво шећера у крви, здравље цријева и производњу неуротрансмитера попут серотонина и допамина — хемикалија које имају кључну улогу у регулацији расположења. Управо због тога, досљедна и хранљива исхрана може бити важан савезник менталног здравља.
Свијет
Син познате глумице пронађен мртав у ријеци
А када је ријеч о воћу које стручњаци посебно издвајају за подршку нервном систему, једно се стално налази на врху листе — боровнице.
Боровнице су богате антиоксидансима, нарочито антоцијанинима, биљним једињењима која помажу организму да се бори против оксидативног стреса и упала. Управо су хроничне упале и оксидативни стрес често повезани са анксиозношћу и поремећајима расположења.
Студија објављена 2025. године у часопису Нутритионал Неуросциенце показала је да људи који уносе мање антиоксиданаса имају већу вјероватноћу да развију генерализовани анксиозни поремећај. Учесници истраживања који су током шест недјеља користили антиоксидативне суплементе пријавили су смањење симптома анксиозности.
Свијет
Трамп и Бин Зајед разговарали о ситуацији на блиском истоку
Нутриционисти посебно препоручују дивље боровнице јер, захваљујући већој површини коре, садрже више влакана и антиоксиданаса од класичних гајених боровница.
Боровнице не утичу само на тијело, већ и на функције мозга. Истраживања показују да могу побољшати проток крви у мозгу и подржати когнитивне функције, што може имати позитиван ефекат на концентрацију, емоционалну регулацију и расположење током стресних периода.
Поред тога, једна шоља боровница садржи око 15 одсто препорученог дневног уноса витамина Ц, који је важан за стварање неуротрансмитера попут серотонина и допамина — молекула директно повезаних са осјећајем задовољства и емоционалне стабилности.
Регион
Дјевојка (18) преминула након 5 дана борбе за живот: Трагичан епилог тешке несреће у Хрватској
Посљедњих година све више се говори о вези између здравља цријева и менталног здравља, а боровнице и ту имају важну улогу. Једна шоља боровница садржи значајну количину влакана која хране добре бактерије у цријевима и доприносе здравијем микробиому.
Стручњаци објашњавају да управо кроз тзв. осовину цријева и мозга дигестивни систем може да утиче на расположење, ниво стреса и чак симптоме анксиозности.
Дивље боровнице посебно се издвајају јер имају још више полифенола и влакана, па могу додатно допринијети здрављу цријевне флоре.
Друштво
Данас охрабрујућа прогноза: Ево какво нас вријеме очекује
Једна од највећих предности боровница јесте то што су једноставне за употребу и не захтијевају посебну припрему, што може бити важно у периодима када смо под стресом и немамо енергије за компликоване оброке.
Нутриционисти препоручују да их:
Ако вам се свјеже боровнице брзо покваре, добра вијест је да су замрзнуте готово једнако хранљиве и одличан су избор за свакодневну употребу, преноси Она.рс.
Здравље
Без струје 1.200 потрошача
Иако ниједна намирница сама по себи не може ријешити проблем анксиозности, стручњаци истичу да мале, одрживе промјене у исхрани могу дугорочно имати позитиван ефекат на ментално здравље. А боровнице су, чини се, један од најједноставнијих корака које можемо направити.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
05
11
02
10
57
10
54
10
50
Тренутно на програму