Дјевојка (18) преминула након 5 дана борбе за живот: Трагичан епилог тешке несреће у Хрватској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дјевојка (18) која је тешко повријеђена у саобраћајној несрећи код Нове Градишке је преминула.
Полиција је извјестила да је дјевојка подлегла повредама у болници у понедјељак послијеподне. Несрећа се догодила у мјесту Аџамовци 6. маја око 16.30 сати.
Здравље
Без струје 1.200 потрошача
Возач (37) аутомобила даруварске регистрације пребрзо је стигао пред заустављену колону возила, па је нагло скренуо улијево и забио се у ауто који је долазио из супротног смјера. У њему су биле три 18-годишњакиње.
Путница је задобила тешке тјелесне повреде опасне по живот и у понедјељак је, упркос свим напорима љекара, преминула у болници. Дјевојка која је била за воланом је тешко повријеђена, али је ван животне опасности, а трећа дјевојка задобила је лакше повреде.
Друштво
Возачи, опрез: Коловози мокри и клизави
Возачу пријети до 15 година затвора. Тренутно је у истражном затвору и у несрећи није повријеђен.
(Даница)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
18
11
17
11
05
11
02
10
57
Тренутно на програму