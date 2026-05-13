Дјевојка (18) преминула након 5 дана борбе за живот: Трагичан епилог тешке несреће у Хрватској

13.05.2026 08:05

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Дјевојка (18) која је тешко повријеђена у саобраћајној несрећи код Нове Градишке је преминула.

Полиција је извјестила да је дјевојка подлегла повредама у болници у понедјељак послијеподне. Несрећа се догодила у мјесту Аџамовци 6. маја око 16.30 сати.

Возач (37) аутомобила даруварске регистрације пребрзо је стигао пред заустављену колону возила, па је нагло скренуо улијево и забио се у ауто који је долазио из супротног смјера. У њему су биле три 18-годишњакиње.

Путница је задобила тешке тјелесне повреде опасне по живот и у понедјељак је, упркос свим напорима љекара, преминула у болници. Дјевојка која је била за воланом је тешко повријеђена, али је ван животне опасности, а трећа дјевојка задобила је лакше повреде.

Возачу пријети до 15 година затвора. Тренутно је у истражном затвору и у несрећи није повријеђен.

(Даница)

