Ухапшена дјевојка која је у центру Загреба претукла странца

АТВ
12.05.2026 20:24

дјевојка претукла Филипинца у Загребу видео снимак туче
Фото: Printscreen/Index

Полиција је данас ухапсила д‌јевојку повезану с инцидентом који се догодио 2. маја у центру Загреба, када је нападнут страни држављанин.

Снимак догађаја посљедњих дана проширила се друштвеним мрежама.

Из полиције су саопштили да је д‌јевојка ухапшена у раним вечерњим сатима те да је над њом у току криминалистичко истраживање, пише Индекс.

Детаљи напада засад нису познати

Јуче је објављен снимак у којем се види како млађа женска особа рукама и ногама удара мушкарца.

Огласио се Филипинац којег је напала д‌јевојка

"Убрзо након што сам изашао из клуба, док сам још био близу улаза, жена је изненада потрчала према мени, ударила ме торбом у лице и почела ме нападати. Први ударац ме одмах дезоријентисао, био сам збуњен и нисам знао зашто ме напада", рекао је за Дневник.хр.

Наводи да је након тога напустио мјесто догађаја из страха да би се напад могао наставити. Истакао је и да није знао локалне бројеве хитних служби у Хрватској нити је био сигуран како их контактирати без хрватског броја.

"Помоћ сам затражио од пријатељице која ми је дала број хитне службе. Док сам разговарао с њима, успио сам се вратити у свој смјештај. У том тренутку нисам могао навести тачну локацију инцидента јер нисам знао ни назив клуба ни улицу. Тек када сам стигао у смјештај, полицији сам могао дати своју адресу", нагласио је.

"Нико ме није прегледао"

Полиција је убрзо стигла у његов смјештај и узела изјаву о догађају. Како каже, није могао идентификовати нападаче, већ је описао шта се догодило.

"Затим су позвали хитну помоћ и пребачен сам у болницу. Међутим, након дугог чекања, а да ме нико није прегледао, иако сам био једини пацијент у простору за обраду, одлучио сам напустити болницу након што су ми вратили документе. Након тога сам се вратио у смјештај да се одморим", рекао је.

Додао је да је у нападу задобио модрице око ока, оток и повреде лица, као и болове у тијелу.

Прије одласка из Хрватске, у његов смјештај дошла су још два полицијска службеника ради службене изјаве.

"Будући да се снимка инцидента касније појавила у јавности, намјеравам се вратити и службено поднијети пријаву полицији", потврдио је.

