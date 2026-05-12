Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иако пакује кофере и спрема се да напусти БиХ, Кристијана Шмита поново зову у помоћ бошњачки политичари. Овог пута траже да искористи Бонска овлашћења и да наметне закон о такозваној државној имовини. Ћамил Дураковић упозорава да институције годинама нису успјеле постићи политички договор о једном од, како каже, најважнијих питања за БиХ.
"Можда то неће бити идеално рјешење али ће сигурно бити рјешење које ће бити базирано на пресудама судова у БиХ, посебно уставног суда, без много политике, без много притисака који се покушавају остварити. Треба једно компромисно рјешење донијети, можда не на корист свих, или не на штету свих", рекао је Ћамил Дураковић, потпредсједник Републике Српске.
Уколико Кристијан Шмит наметне закон о државној имовини, истог часа ћемо донијети одлуку о независности Републике Српске, јасан је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Ако то уради, исти сат, исту ноћ ћемо донијети одлуку о независности Републике Српске. Нећемо дозволити да се више ико бави нама на тај начин. Шмитове одлуке морају да буду поништене. Када се то уради, нека се нађе начин који год они хоће. Република Српска је спремна за разговоре и договоре у БиХ", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Позив Ћамила Дураковића предсједник Владе Републике Српске је оцијенио сулудим. Кристијан Шмит је својим штетним дјеловањем уназадио БиХ, дао инструменте Суду и Тужилаштву БиХ и измијенио законе мимо свих правила, поручио је Минић. Одлуке Шмита треба поништити и све вратити у пређашње стање.
"Није та прича још готова, то што он њега позива, то није ни мало бенигно. Он њега позива зато што је договор био и то сам све једном страном амбасадору рекао, да он одлазећи наметне закон о државној имовини", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
"Шта је државна имовина, ми имамо своје шуме, пољопривредно земљиште дато у закуп, имамо десетогодишње планове, коме ћемо ми то пренијети. Ми кажемо, нећемо из Федерације, ни шуме, ни воде, ни пољопривредно земљиште ", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
У јануару, приједлог закона о такозваној државној имовини није био предмет расправе у Парламентарној скупштини БиХ, након што је Уставноправна комисија Представничког дома два пута дала негативно мишљење.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
46 мин1
БиХ
1 ч6
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч9
Најновије
19
44
19
37
19
37
19
29
19
26
Тренутно на програму