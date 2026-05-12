Нијемци због високих цијена станова бјеже из градова, радници мијењају послове

Аутор:АТВ
Коментари:0
Велики градови у Њемачкој нуде много радних мјеста и бројне садржаје за слободно вријеме, али високе цијене најамнина отежавају живот. Цијене најма одвраћају многе запослене и стварају проблеме компанијама које траже стручну радну снагу.
Многи људи скупе станове сматрају главним недостатком живота у урбаним срединама, показало је истраживање консултантске куће Пи-Даблју-Си (PwC).
„Висина најамнина и потешкоће при проналаску приступачног стана у урбаним подручјима и даље су огроман извор фрустрације међу запосленима“, рекао је директор Пи-Даблју-Сија за Франкфурт Бернд Роезе.
Истраживање се спроводи већ три године, а проблем се, према ријечима Роезеа, додатно погоршао.
У истраживању је учествовало 4.000 запослених старости између 18 и 65 година из 12 градова са најмање пола милиона становника, међу којима су Берлин, Хамбург, Франкфурт, Минхен, Есен, Лајпциг и Хановер.
Велика већина испитаника сматра живот у великом граду угодним због могућности куповине, културне и образовне понуде, прилика за запослење и кратког пута до посла.
Око девет од десет испитаника, односно њих 89 одсто, осјећа се добро у мјесту у којем живи.
Истовремено, двије трећине незадовољне су најамнинама, цијенама станова и ограниченом понудом.
Чак 87 одсто испитаника рекло је како је у великим градовима „чиста срећа“ пронаћи стан по приступачној цијени.
Неки запослени због високих трошкова становања повлаче конкретне потезе. Према истраживању, 37 одсто испитаника већ је размишљало о промјени посла.
Због тога се заиста преселило 10 одсто испитаника. Међу особама старости између 18 и 34 године ријеч је о готово свакој петој особи.
Осам од десет запослених каже како напета ситуација на тржишту некретнина представља проблем за привлачење и задржавање стручне радне снаге.
Када запослени траже нови посао који захтијева пресељење, за 50 одсто њих висина најамнине представља пресудан фактор, чак важнији од дужине пута до посла, коју је издвојило 42 одсто испитаника.
На првом мјесту међу факторима при пресељењу ипак је сигурност радног мјеста, коју је навело 54 одсто испитаника.
За приступачан стамбени простор требало би да се побрину и послодавци и политичари, сматрају учесници истраживања.
Њих 88 одсто подржава јавну станоградњу намијењену особама са ниским и средњим приходима, док 85 одсто подржава пренамјену канцеларијских простора у стамбене.
Велика су очекивања и од послодаваца. Тако се 83 одсто испитаника залаже за субвенције компанија за најамнине.
Око 80 одсто навело је како би послодавци требало да покривају трошкове превоза до посла или обезбиједе службене станове.
(Бљесак)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
01
22
54
22
44
22
31
22
21
Тренутно на програму