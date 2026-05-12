Украјинска војска: Снимили смо НЛО

Аутор:АТВ
Високи украјински савјетник за одбрану објавио је снимак дроном који наводно приказује неидентификовани летећи објекат (НЛО) сферичног облика са шест шиљастих стожаца и топлинским трагом. Објекат је уочен у мају прошле године током борбених операција на висини од 800 метара, а снимак га приказује како споро лебди, без реакције на присуство дрона, пише Кијев Пост.
Серхиј "Фелш" Бескрестнов, виши савјетник за технологију и ратовање дроновима при украјинском Министарству одбране, у понедјељак је објавио фотографије и видеозапис НЛО-а који су уочиле украјинске војне снаге. Бескрестнов, водећи украјински стручњак за дронове и електроничко ратовање, потврдио је да се виђење догодило у мају 2025. године те да је влада била упозната с инцидентом.
Једноминутни црно-бијели инфрацрвени снимак приказује заобљени објекат с видљивим извором топлине у средишту и шест оштрих стожаца који излазе из главног тијела налик спљоштеној кугли. Иза објекта видљив је топлински траг, односно облак топлији од ноћног ваздуха. Снимак је направио пилот Снага за беспилотне системе током борбених операција.
Главни украјински медији потврдили су аутентичност снимки с борбених дронова, али нико не сугерише да се ради о ванземаљским објектима. Украјина проучава НЛО-е првенствено због могућности да се иза тог термина крије ново руско оружје, извијестила је новинска агенција УНИАН.
Бескрестнов је истакао да је проучавање НЛО-а постало војни задатак.
"Од почетка рата, проучавање НЛО-а у нашем ваздушном простору постало је више војни него цивилни задатак. Оружане снаге Украјине чак имају и посебан, детаљан документ о виђењима НЛО-а од стране украјинских јединица, који је одобрио врховни командант", написао је Бескрестнов на Телеграму.
Позвао је цивиле и војнике да властима одмах пријаве свако виђење НЛО-а, јер би се могло радити о тајном систему Кремља за који украјинске снаге још не знају.
"Зато се овим питањима не баве само Сједињене Америчке Државе, јер оно што може изгледати као НЛО заправо може бити скривено ново оружје нашег непријатеља", поручио је.
Објава Бескрестнова услиједила је након што је Пентагон 8. маја декласифицирао нове видеозаписе и фотографије НЛО-а које су америчке војне и владине агенције проматрале широм свијета, а неки записи сежу све до 1940-их година. Украјински НЛО у неким аспектима наликује објекту у облику звијезде који су америчке снаге снимиле на Блиском истоку 2013. године.
На тој инфрацрвеној снимци Пентагона, дугој готово двије минуте, види се објекат с четири велика и четири мала шиљка. За разлику од украјинског НЛО-а, његово главно тијело је савршено сферично и садржи хладне тачке. Топлински траг иза објекта снимљеног у Украјини гушћи је и валовитији, док је на америчкој снимци танак и не распршује се.
(Аваз)
