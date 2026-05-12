Logo
Large banner

Украјинска војска: Снимили смо НЛО

Аутор:

АТВ
12.05.2026 19:20

Коментари:

0
Украјинска војска: Снимили смо НЛО
Фото: Printscreen/Telegram

Високи украјински савјетник за одбрану објавио је снимак дроном који наводно приказује неидентификовани летећи објекат (НЛО) сферичног облика са шест шиљастих стожаца и топлинским трагом. Објекат је уочен у мају прошле године током борбених операција на висини од 800 метара, а снимак га приказује како споро лебди, без реакције на присуство дрона, пише Кијев Пост.

Снимак НЛО-а

Серхиј "Фелш" Бескрестнов, виши савјетник за технологију и ратовање дроновима при украјинском Министарству одбране, у понед‌јељак је објавио фотографије и видеозапис НЛО-а који су уочиле украјинске војне снаге. Бескрестнов, водећи украјински стручњак за дронове и електроничко ратовање, потврдио је да се виђење догодило у мају 2025. године те да је влада била упозната с инцидентом.

Снијег у Кнежеву

Друштво

Пада снијег у Републици Српској

Једноминутни црно-бијели инфрацрвени снимак приказује заобљени објекат с видљивим извором топлине у средишту и шест оштрих стожаца који излазе из главног тијела налик спљоштеној кугли. Иза објекта видљив је топлински траг, односно облак топлији од ноћног ваздуха. Снимак је направио пилот Снага за беспилотне системе током борбених операција.

Ново руско оружје?

Главни украјински медији потврдили су аутентичност снимки с борбених дронова, али нико не сугерише да се ради о ванземаљским објектима. Украјина проучава НЛО-е првенствено због могућности да се иза тог термина крије ново руско оружје, извијестила је новинска агенција УНИАН.

Бескрестнов је истакао да је проучавање НЛО-а постало војни задатак.

"Од почетка рата, проучавање НЛО-а у нашем ваздушном простору постало је више војни него цивилни задатак. Оружане снаге Украјине чак имају и посебан, детаљан документ о виђењима НЛО-а од стране украјинских јединица, који је одобрио врховни командант", написао је Бескрестнов на Телеграму.

НЛО

Свијет

Галерија - Америчко министарство објавило до сада тајне фотографије НЛО

Позвао је цивиле и војнике да властима одмах пријаве свако виђење НЛО-а, јер би се могло радити о тајном систему Кремља за који украјинске снаге још не знају.

"Зато се овим питањима не баве само Сједињене Америчке Државе, јер оно што може изгледати као НЛО заправо може бити скривено ново оружје нашег непријатеља", поручио је.

Сличност с објектом који је снимио Пентагон

Објава Бескрестнова услиједила је након што је Пентагон 8. маја декласифицирао нове видеозаписе и фотографије НЛО-а које су америчке војне и владине агенције проматрале широм свијета, а неки записи сежу све до 1940-их година. Украјински НЛО у неким аспектима наликује објекту у облику звијезде који су америчке снаге снимиле на Блиском истоку 2013. године.

Пријем заражених хантавирусом

Свијет

Хантавирус се шири Европом: Два нова случаја забиљежена у Украјини

На тој инфрацрвеној снимци Пентагона, дугој готово двије минуте, види се објекат с четири велика и четири мала шиљка. За разлику од украјинског НЛО-а, његово главно тијело је савршено сферично и садржи хладне тачке. Топлински траг иза објекта снимљеног у Украјини гушћи је и валовитији, док је на америчкој снимци танак и не распршује се.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

НЛО

Украјина

видео снимак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп најавио објаву података о НЛО-има: "Биће прилично занимљиво"

Занимљивости

Трамп најавио објаву података о НЛО-има: "Биће прилично занимљиво"

1 седм

0
Умро водећи стручњак за НЛО: Учествовао у мистерији која ни данас није решена

Наука и технологија

Умро водећи стручњак за НЛО: Учествовао у мистерији која ни данас није решена

1 мј

0
То је нешто много мрачније: Венс о правој природи НЛО, огласио се и Обама о строго поверљивим подацима

Свијет

То је нешто много мрачније: Венс о правој природи НЛО, огласио се и Обама о строго поверљивим подацима

1 мј

0
Мистериозан случај у САД-у: Бивши генерал повезан с истраживањем НЛО-а нестао без трага

Свијет

Мистериозан случај у САД-у: Бивши генерал повезан с истраживањем НЛО-а нестао без трага

2 мј

0

Више из рубрике

Мађарска добила нову владу

Свијет

Мађарска добила нову владу

53 мин

0
Кир Стармер, сам против свих: Док одбија да оде, постао је интернет спрдња

Свијет

Кир Стармер, сам против свих: Док одбија да оде, постао је интернет спрдња

57 мин

0
Кола хитне помоћи одлазе са једним од три пацијента, евакуисана са крузера МВ Хондиус са сумњом на хантавирусну инфекцију, након што су превезени на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Свијет

Хантавирус се шири Европом: Два нова случаја забиљежена у Украјини

1 ч

0
Драма у Аустрији: Подигнути борбени авиони због Американаца

Свијет

Драма у Аустрији: Подигнути борбени авиони због Американаца

1 ч

0

  • Најновије

19

51

Спорне измјене и допуне закона о обавезном здравственом осигурању

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner