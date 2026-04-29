Трамп најавио објаву података о НЛО-има: "Биће прилично занимљиво"

Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је да ће његова администрација ускоро објавити што је могуће више информација о НЛО-има, преноси Ројтерс.
Током дана у Овалном кабинету Бијеле куће састао се с астронаутима мисије Артемис II: командантом НАСА-е Ридом Вајзманом, пилотом Виктором Гловером, специјалистом мисије Кристином Кох и представником Канадске свемирске агенције Џеремијем Хансеном.
Амерички предсједник није прецизирао тачан датум нити обим објаве, али је нагласио да ће дио материјала бити "прилично занимљив", пише Њузвик.
Најава долази у тренутку нових сазнања о једном од најпознатијих НЛО случајева, познатом као "GoFast". Снимак потиче из 2015. године, када су пилоти америчке морнарице изнад Атлантика забиљежили необично брз објект.
Истраживач НЛО-а Грант Лавак, позивајући се на Закон о слободи информација, добио је увид у интерне мејлове НАСА-е из 2023. године. Документи показују да панел задужен за истраживање неидентификованих аномалних појава (УАП) никада није разговарао с пилотима који су свједочили догађај.
У интерној комуникацији прије објаве званичног извјештаја, члан панела и директор Центра за свемирску физику Универзитета у Бостону Џош Семетер потврдио је пропусте у истрази.
- Не, наш панел није разговарао с пилотима. Анализа се темељи искључиво на информацијама из јавно објављеног видеа - написао је.
Такође је наведено да у анализи нису кориштени сирови подаци са сензора авиона, који су кључни за овакве случајеве, већ се агенција ослонила искључиво на јавно доступни снимак.
Према моделу израчуна НАСА-е, на који се позива Дејли мејл, објект се није кретао немогућим брзинама, али његова природа и даље није разјашњена.
- Из података не можемо утврдити да ли је овај објект метална кугла или има било какве летне површине - наводи се у Семетеровом мејлу.
Открића из интерних докумената о случају "GoFast" могла би додатно појачати сумње у званичне истраге необјашњивих појава на небу.
