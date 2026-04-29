Стиже изненадна срећа за ова три знака у мају: Све ће им ићи од руке

29.04.2026 12:22

Хороскоп
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Срећа стиже изненада за три знака хороскопа, и то баш када су помислили да се ништа неће покренути. Од 3. маја небо се поставља у ријетко повољан угао, а три сазвежђа добијају снажан прилив енергије. Период обиља и радости отвара врата на више фронтова, од посла па до емоција.

Зашто баш 3. мај доноси преокрет

Венера мијења положај и шаље топао сигнал ка земљаним и воденим знацима. Мјесец у растућој фази појачава све што започнете првих дана. Ту нема магије, само добар тајминг. Ко умије да препозна тренутак, тај искористи отворен прозор прилике без превише калкулације.

Водолија улази у период обиља и радости

Водолије коначно скидају терет који су носиле од фебруара. Стиже позив који сте одавно чекали, а помиње се и стара идеја коју сте склонили у фиоку. Неко из прошлости враћа услугу, и то не малу.

На послу се отвара простор за бочни потез, не за фронтални напад. Ако водите преговоре око уговора, први дани маја су златни. Емоције иду у плус, посебно ако сте у дужој вези која је дјеловала млако.

Дјевица: талас позитивних промјена послије дугог затишја

Дјевицама се чисти финансијска слика. Стиже уплата која касни, а уз њу и предлог за додатни ангажман који нећете дуго размишљати да прихватите. Изненадна срећа за знаке овог типа ријетко долази у једној рати, већ у више малих.

Породични односи се затежу само привидно. Разговор који избјегавате десиће се сам од себе, брже него што очекујете. Послије 10. маја стиже и здравствени ветар, енергија расте, сан се поправља.

Шта тачно значи да срећа стиже изненада

То значи спој повољног астролошког транзита и конкретних околности које су се градиле мјесецима. Није лутрија, већ наплата стрпљења кроз прилив новца, понуду или емотивни помак који мијења свакодневицу.

Рибе пливају у мајском периоду благостања

Рибама се отвара умјетничка и креативна страна. Ако се бавите нечим што тражи машту, наредних недјеља стиже видљивост која води до конкретне понуде. Путовање које сте одлагали постаје реалније.

У љубави, самци упознају некога преко заједничког познаника. Није љубав на први поглед, већ полако тињање које се разгори до краја мјесеца. Парови рјешавају стару несугласицу и враћају топлину у кућу.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

