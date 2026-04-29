Logo
Large banner

Међународни ланац проституције: Дајани Николић година дана затвора

Аутор:

Огњен Матавуљ
29.04.2026 11:32

Коментари:

0
Дајана Николић осуђена је пред Судом БиХ на годину дана затвора јер је била члан групе која је организовала међународни ланац проституције, тако што су врбовали дјевојке из БиХ и Хрватске за пружање сексуалних услуга у Њемачкој и Аустрији.

Пресуда је изречена након што је Николићева с Тужилаштвом БиХ склопила споразум о признању кривице.

”Оптужена је оглашена кривом јер је у од јануара 2015. до новембра 2016. године постала члан групе коју је организовао Алдин Кахриман ради стицања противправне користи извршењем кривичног дјела међународно навођење на проституцију. Чланови групе су били Николићева, тада малољетна Ј.К, В.С и М.Н.”, наводе у Суду БиХ.

Сексуалне услуге оглашавали на интернету

Група је дјеловала у БиХ, Хрватској, Њемачкој и Аустрији. Чланови групе наводили су и подстицали њима познате дјевојке на пружање сексуалних услуга за новац.

”Користећи њихово тешко материјално и социјално стање Кахриман је организовао њихов одлазак у Њемачку или Аустрију, дочек и смјештај у хотеле, као и клијенте, те превоз у више градова, док су Дајана Николић и тада малољетна Ј.К., били задужени за креирање и вођење профила тих дјевојака на интернет-страници за оглашавање сексуалних услуга, комуникацију с потенцијалним клијентима, договарање термина, врсте, трајања и цијене сексуалних услуга, као вођења евиденције о томе колико је која дјевојака имала клијената те која је остварена зарада”, наводе у Суду БиХ.

Зарадили више од 87.000 КМ

Додају да су дио зараде дјевојке предавале Кахриману или Вестерн Јунионон слали на његово или имена других особа, по његовом налогу.

”На тај начин Кахриман је остварио имовинску корист у износу од 87.353,24 КМ, а Николићева и остали чланови групе остварили имовинску корист у неутврђеном износу”, наводи се у пресуди.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

проституција

пресуда

Суд БиХ

организовани криминал

признање

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner