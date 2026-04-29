Међународни ланац проституције: Дајани Николић година дана затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Дајана Николић осуђена је пред Судом БиХ на годину дана затвора јер је била члан групе која је организовала међународни ланац проституције, тако што су врбовали дјевојке из БиХ и Хрватске за пружање сексуалних услуга у Њемачкој и Аустрији.
Пресуда је изречена након што је Николићева с Тужилаштвом БиХ склопила споразум о признању кривице.
”Оптужена је оглашена кривом јер је у од јануара 2015. до новембра 2016. године постала члан групе коју је организовао Алдин Кахриман ради стицања противправне користи извршењем кривичног дјела међународно навођење на проституцију. Чланови групе су били Николићева, тада малољетна Ј.К, В.С и М.Н.”, наводе у Суду БиХ.
Група је дјеловала у БиХ, Хрватској, Њемачкој и Аустрији. Чланови групе наводили су и подстицали њима познате дјевојке на пружање сексуалних услуга за новац.
”Користећи њихово тешко материјално и социјално стање Кахриман је организовао њихов одлазак у Њемачку или Аустрију, дочек и смјештај у хотеле, као и клијенте, те превоз у више градова, док су Дајана Николић и тада малољетна Ј.К., били задужени за креирање и вођење профила тих дјевојака на интернет-страници за оглашавање сексуалних услуга, комуникацију с потенцијалним клијентима, договарање термина, врсте, трајања и цијене сексуалних услуга, као вођења евиденције о томе колико је која дјевојака имала клијената те која је остварена зарада”, наводе у Суду БиХ.
Додају да су дио зараде дјевојке предавале Кахриману или Вестерн Јунионон слали на његово или имена других особа, по његовом налогу.
”На тај начин Кахриман је остварио имовинску корист у износу од 87.353,24 КМ, а Николићева и остали чланови групе остварили имовинску корист у неутврђеном износу”, наводи се у пресуди.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
13
15
13
08
13
08
13
05
13
04
Тренутно на програму