Унук насмрт претукао баку, осуђен на обавезно лијечење на психијатрији

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Окружни суд у Бањалуци изрекао је мјеру обавезног лијечења и чувања у здравственој установи С.М. (30) из Линца, оптуженом да је у неурачунљивом стању претукао своју баку Н.М. која је усљед повреда преминула.
Према одлуци суда Митровић ће се лијечити у Заводу за форензичку психијатрију у Сокоцу.
"Изречену мјеру безбједности суд ће обуставити кад утврди да је престала потреба за лијечењем и чувањем оптуженог у здравственој установи. Сваке године суд ће поново одлучивати да ли је лијечење и чување оптуженог у здравственој установи и даље потребно", саопштио је Окружни суд у Бањалуци.
Хроника
Према пресуди С.М. је у неурачунљивом стању починио кривично дјело тешка тјелесна повреда са смртним исходом.
Све се одиграло 27. октобра прошле године у бањалучком насељу Чесма. С.М. је напао и претукао баку која је од задобијених повреда преминула 5. новембра у УКЦ Републике Српске. Вјештачењем је утврђено да оптужени болује од параноидне шизофреније и да има мјешовити поремећај личности.
Након пресуде С.М. је продужена мјера притвора.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
31
10
30
10
17
10
16
10
15
Тренутно на програму