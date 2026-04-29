Унук насмрт претукао баку, осуђен на обавезно лијечење на психијатрији

Огњен Матавуљ
29.04.2026 09:59

Окружни суд у Бањалуци изрекао је мјеру обавезног лијечења и чувања у здравственој установи С.М. (30) из Линца, оптуженом да је у неурачунљивом стању претукао своју баку Н.М. која је усљед повреда преминула.

Према одлуци суда Митровић ће се лијечити у Заводу за форензичку психијатрију у Сокоцу.

"Изречену мјеру безбједности суд ће обуставити кад утврди да је престала потреба за лијечењем и чувањем оптуженог у здравственој установи. Сваке године суд ће поново одлучивати да ли је лијечење и чување оптуженог у здравственој установи и даље потребно", саопштио је Окружни суд у Бањалуци.

Према пресуди С.М. је у неурачунљивом стању починио кривично дјело тешка тјелесна повреда са смртним исходом.

Све се одиграло 27. октобра прошле године у бањалучком насељу Чесма. С.М. је напао и претукао баку која је од задобијених повреда преминула 5. новембра у УКЦ Републике Српске. Вјештачењем је утврђено да оптужени болује од параноидне шизофреније и да има мјешовити поремећај личности.

Након пресуде С.М. је продужена мјера притвора.

