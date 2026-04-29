Језиви детаљи злочина: Унук убио дједа чекићем, па крваву одјећу пресвукао у кинеској радњи

Стравичан злочин који се догодио јуче око 12 часова у Улици Јурија Гагарина на Новом Београду добио је свој епилог брзом акцијом полиције.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ухапсили су Л.Ч. због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело „тешко убиство“ дједа М.К. (89).
Бања Лука
Зељковић за АТВ: Јавни превоз у Бањалуци катастрофалан
Како се сазнаје, језивом злочину претходила је “сачекуша”. Младић је чекао дједа да уђе у гаражу у поменутој улици, а потом је са полице дохватио алатни чекић. Њиме је несрећном старцу задао више удараца у предјелу главе и тијела, наносећи му смртоносне повреде на лицу мјеста.
Након што је усмртио дједа, осумњичени је из гараже одвезао жртвин аутомобил марке “сузуки”. Међутим, свјестан да му је гардероба потпуно натопљена крвљу, он је свратио у оближњу кинеску продавницу.
Л. Ч. је у радњи скинуо крваве ствари и обукао нову гардеробу. Радник продавнице, кинески држављанин, покушао је да га заустави јер није платио рачун, али га је осумњичени ударио и побјегао.
Хроника
Саобраћај потпуно обустављен због судара: Има повријеђених
Поводом овог свирепог убиства огласио се и МУП, потврђујући да су у акцији учествовали најискуснији инспектори.
– Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, Управе криминалистичке полиције, Одјељења за сузбијање крвних, сексуалних, саобраћајних деликата и трговине људима, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, у брзој и ефикасној акцији, идентификовали су и ухапсили Л.Ч. (22). Он се сумњичи да је нанио више удараца чврстим предметом у предјелу главе 89-огодишњем мушкарцу, који је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста – наводи се у саопштењу.
Оперативци су убрзо након злочина пронашли и одјећу са траговима крви коју је осумњичени након пресвлачења одбацио. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.
Република Српска
Додик - У Европи лидера без мајки, остао је једини син
Истрага је у току, а мотив ове породичне трагедије која је шокирала Нови Београд биће утврђен даљим радом надлежних служби, пише Телеграф.
